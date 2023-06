Perché Fedez e Luis Sal hanno litigato: la ricostruzione

Il litigio tra Fedez e Luis Sal continua a far parlare e non poco, specie il mondo dei social. Ma che cosa è realmente accaduto e successo tra i due?

Una botta e risposta sui social network, che fa pensare a quella che può essere definita, senza troppi giri di parole, una vera e propria guerra aperta, per di più senza alcuna esclusione di colpi. Fin troppo chiaro il riferimento a quanto accaduto tra Fedez e Luis Sal. Un litigio che ha segnato la fine della collaborazione tra i due in Muschio Selvaggio, che ha avuto il suo apice durante il Festival di Sanremo, con tanto di diretta su Rai Due. Lecito chiedersi quale sia stato e quale sia ancora oggi l’oggetto del contendere. Ad aprire le danze è stato Fedez che dopo la lunga assenza dello youtuber ha pubblicato un lungo video sul canale per spiegare i motivi che hanno portato alla rottura e che fanno riferimento alla scelta di fare puntate dedicate al Festival di Sanremo. Una decisione che non vedeva d’accordo Luis Sal che ha scelto così di farsi da parte per un po’. Dopo ben due mesi di silenzio, è stato lo youtuber 25enne a rispondere con un breve video diventato subito virale dove ha accusato il rapper di vere e proprie manie di protagonismo, con la trasmissione che ormai finiva per ruotare solo e soltanto sul suo personaggio. Insomma, gli argomenti da trattare e da analizzare in ogni singola puntata, secondo la sua versione dei fatti, erano passati irrimediabilmente in secondo piano, fino a non contare più nulla. E per di più si è lamentato di un’assenza, ormai totale, di collaborazione e di coinvolgimento. Il marito di Chiara Ferragni, nemmeno a dirlo, ha voluto replicare. Con la vicenda che è finita addirittura nel campo legale, il cantante, sul suo profilo Instagram, si è tolto più di qualche sassolino dalle scarpe, additando al suo ormai ex compagno d’avventura il mancato pagamento di affitti e di stipendi. Dunque, Fedez, si è, in un certo senso, quasi sentito usato, come se fosse un bancomat.

Fedez e Luis Sal: cosa c’entra la mamma

A intervenire nella discussione è stata addirittura la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi. Il suo, apparentemente semplice dar ragione alla mamma, ossia la nonna di Federico, in realtà ha una spiegazione ben precisa e specifica. Il riferimento è una scena della prima stagione della serie The Ferragnez. In questa la donna ha letto le carte a suo nipote, rivelandogli che un amico lo avrebbe tradito. In molti in quel momento avevano pensato a quanto successo con J-Ax, con cui ci sono stati molti attriti. I due però hanno fatto pace, con tanto apparizione insieme sul palco dell’Ariston la serata della cover. Anzi, proprio in quel periodo, Luis Sal sembrava essere uno dei pochi del gruppo storico con cui i rapporti erano rimasti intatti. Eppure sembra che nonna Luciana si riferisse proprio a Luis, come poi lo stesso Fedez, aveva comunque intuito, viste le insistenze e la convinzione. Insomma, con il senno di poi, si può senza alcun dubbio dire che i fatti le hanno dato ragione. Non resta ora che attendere come si evolverà la storia, con le stoccate che sembrano continuare nel mondo dei social network. Per di più il mondo dei fan e dei seguaci pare dividersi ancora una volta. La sensazione è che i colpi di scena e le sorprese siano tutt’altro che finiti.