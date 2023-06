Amici di Zerocalcare chi sono in Questo mondo non mi renderà cattivo

Una panoramica sugli amici di Zerocalcare nella serie di Netflix Questo mondo non mi renderà cattivo: da Secco all’Armadillo

Con l’uscita su Netflix di Questo mondo non mi renderà cattivo fa il proprio ritorno su Netflix Zerocalcare, già firma del grande successo di Strappare lungo i bordi sulla piattaforma streaming. Nella nuova serie del fumettista romano tornano anche i famosi personaggi nati dalla matita dell’artista, i cosiddetti amici di Zerocalcare, che nella loro prima esperienza in Strappare lungo i bordi hanno conquistato gli spettatori e ora sono pronti a tornare alla grande in Questo mondo non mi renderà cattivo. Tra gli amici di Zerocalcare troviamo, naturalmente, l’Armadillo, la famosa coscienza del protagonista con la voce di Valerio Mastrandrea. Rispetto agli amici vero e propri, in realtà, l’Armadillo appartiene a una classe diverse, perché si tratta di una proiezione immaginaria del protagonista, la personificazione della sua coscienza che gli fa anche da spirito guida. L’animale parlante ha preso, nei racconti di Zerocalcare e nelle sue serie, le sembianze di un personaggio vero e proprio, per cui è assimilabile agli amici, anche se è una presenza che compare solo al protagonista. Passando invece agli amici in carne e ossa, per così dire, troviamo Secco, uno dei personaggi più amati delle serie di Zerocalcare, autore del tormentone “namo a pija er gelato” che ha letteralmente spopolato dopo Strappare lungo i bordi. Secco è una sorta di personificazione del lasciarsi scorrere gli eventi addosso, è un personaggio che colpisce per la sua calma e per la particolarità di suoi determinati atteggiamenti e rappresenta proprio questo lato più noncurante della vita del protagonista.

Amici di Zerocalcare nella realtà

Al fianco di Zerocalcare troviamo poi Sarah, la migliore amica del protagonista nonché personaggio femminile di spicco della serie. Sarah è una ragazza molto diretta intelligente ed è fidanzata con Sailor Uranus, celebre personaggio dell’anime Sailor Moon. Sarah è anche uno dei personaggi di lunga data della produzione di Zerocalcare, visto che il suo esordio risale addirittura nel 2012 in Un polpo alla gola, quando era ancora una bambina. In Questo mondo non mi renderà cattivo troviamo anche l’Amica pterodattilo e Amira, ma nella produzione del fumettista ci sono moltissimi altri amici che compaiono, da Cinghiale, l’amico che ha sempre la soluzione pronta per ogni evenienza e che rappresenta una sorta di contrappasso per Secco, per cui ai problemi di fatto non c’è soluzione, perché è come se non ci fosse problemi, mentre Cinghiale è un campione nel risolverli con trovate sempre semplici ma efficaci. Nel campionario degli Amici di Zerocalcare troviamo poi altre figure, come ad esempio Katja, un personaggio particolare, che sposa in pieno la filosofia New Age e affronta la vita in maniera molto sensibile, e poi Deprecabile, personaggio introdotto in Macerie prime, che rappresenta invece l’incapacità di crescere e il rimanere bloccati in una situazione comoda, senza voler maturare. Ogni personaggio del fumettista, come vediamo, ha una sua caratterizzazione che simboleggia delle questioni molto più profonde e così il gruppo degli amici di Zerocalcare risulta ampiamente sfaccettato e connaturato nelle sue opere.