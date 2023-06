Simone Inzaghi moglie e figli: chi dopo Alessia Marcuzzi

Chi è Gaia Lucariello la moglie di Simone Inzaghi dopo Alessia Marcuzzi. La vita privata dell’allenatore padre di tre figli

Uno dei segreti del successo di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è senza alcun dubbio il rapporto stabile e duraturo con sua moglie Gaia Lucariello. I due, dopo essersi conosciuti nel 2010 grazie ad amici comuni, si sono sposati il 2 giugno del 2018. La donna, nata a Roma il 26 febbraio 1983, ha 40 anni, è un’imprenditrice di successo e ha stregato Simone con il suo carattere e la sua intraprendenza. Dopo essersi laureata in Scienze delle comunicazione, con una tesi sui beni di lusso, ha avuto il merito di far conoscere in Italia un business che stava già spopolando negli Stati Uniti, ossia quello delle borse in affitto. Un’idea che le ha permesso di dare una vera e propria svolta alla sua vita. La sua carriera lavorativa è iniziata però nel negozio del padre dove ha acquisito le competenze necessarie per dare vita poi al proprio business. Gaia Lucariello è stata protagonista anche di un episodio insolito quando nel 2017 riuscì a salvare la vita di una bambina di 9 mesi in una spiaggia di Sabaudia. Nel 2013 è nato il primo figlio di Simone Inzaghi e Gaia Lucariello di nome Lorenzo che oggi ha 10 anni. Nel 2020 precisamente il 10 agosto è nato Andrea il secondo figlio della coppia.

Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi

Lorenzo e Andrea però non sono stati i primi due figli avuto dall’attuale allenatore dell’Inter. Infatti il primo è nato dalla sua love story con la nota showgirl Alessia Marcuzzi. Rimane ancora un mistero il come i due si siano conosciuti. Era il 1998 quando si sono iniziati a frequentare, finendo nel vortice della cronaca rosa e del gossip. Lei era nel pieno della carriera televisiva, grazie alla conduzione del programma Fuego, mentre lui stava per diventare un simbolo della Lazio, con cui ha anche vinto lo scudetto del 2000. Ed è proprio all’inizio del terzo millennio, quando è riuscita a sbarcare in prima serata con Le Iene Show, che la donna rimane incinta del loro primo e unico figlio, ossia Tommaso.

Insomma, le cose sembravano procedere a gonfie vele, ma con il passare del tempo, qualcosa si è rotto. La carriera di entrambi ha spiccato, proprio in quel periodo, il volo, ma i due hanno finito per allontanarsi inevitabilmente e inesorabilmente. La rottura è datata 2006 e ad annunciarla è stata l’agente della showgirl Beppe Caschetto. Tra Alessia e Simone i rapporti sono comunque rimasti ottimi, anche per il bene del loro Tommaso, che tra l’altro si è recentemente laureato in quel di Londra. In un’intervista, rilasciata un po’ di tempo fa, tornando sulle ragioni della fine del loro amore, la soubrette ha raccontato che probabilmente l’unica vera e colpa e rimorso sia l’aver fatto le cose un po’ troppo di corsa. In realtà la stessa Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, è grande amica di Alessia Marcuzzi e le chiese di essere la testimone di nozze del suo matrimonio con l’allenatore dell’Inter.