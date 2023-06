In moltissimi si chiedono chi sia a imitare Flavio Insinna a Gialappa Show, programma creato e ideato dalla Giallappa’s Band

Attore e conduttore, Flavio Insinna è senza alcun dubbio uno dei volti più noti e conosciuti della nostra televisione. Per lui il successo è già arrivato un po’ di anni fa, con la parte che ha avuto nella serie tv Don Matteo. Infatti è lui a interpretare il ruolo di Flavio Anceschi, comandante della caserma dei Carabinieri di Gubbio, città dove si svolge il telefilm. La consacrazione è però arriva con la conduzione di due programmi cult della tv di stato, ossia Affari Tuoi e L’eredità, dove ha tra l’altro preso il posto e ha sostituito Carlo Conti. Una notorietà che l’ha portato a diventare protagonista di gag e imitazioni di vario tipo. Tra queste non può non essere ricordata quella che è tra le parti più divertenti e interessanti di Gialappa Show, trasmissione comica che va in onda su Sky su Tv8. Chi imita Flavio Insinna a Gialappa Show è Ubaldo Pantani. Il comico di Cecina ha sempre fatto del talento e dell’ironia i suoi principali marchi di fabbrica. Tanti i personaggi famosi che sono stati sue “vittime”. Tra questi possono essere ricordati Lapo Elkann, Massimo Giletti, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Tra i programmi dove ha partecipato possono essere senza alcun dubbio ricordati Che tempo che fa e Tale e quale show, dove è stato molto spesso giurato.

Gialappa’s Band chi sono e perché non c’è Carlo

In molti, tantissime volte, si sono chiesti da chi è composta la Gialappa’s Band, trio che ha fatto la storia della televisione con Mai dire Gol. In realtà tutto è nato, quasi per gioco, dall’amicizia di tre giovani appassionati di calcio: Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci. Era il 1985 e i tre si ritrovano in un programma radiofonico intitolato Bar Sport, dove appunto veniva commentato ciò che accadeva nella giornata di campionato e non solo. Il loro debutto televisivo è arrivato soltanto l’anno dopo, quando hanno commentato, con il loro stile e la loro ironia, i Mondiali di Calcio del Messico, con il loro stile fresco e scanzonato. Un qualcosa che ha permesso ai tre di essere notati dalla Fininvest. La serie di Mai dire.., ha preso il via nel 1989. Tutto è cominciato con Mai dire Banzai, dove i tre si divertivano a commentare alcune immagini provenienti da due programmi televisivi giapponesi. Poi è stata la volta di Mai dire Mundial, Mai dire Gol, Mai dire Tv, Mai dire Mondiali e del fortunatissimo Mai dire Grande Fratello. Per Gialappa Show, il ritorno della Gialappa’s Band nel classico format che ha permesso loro di lanciare numerosi comici, c’è però una novità. Carlo Taranto, chiamato da tutti il Signor Carlo, non è presente e infatti le voci fuori campo sono solo quelle di Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Nessuna lite tra i tre, semplicemente l’uomo ha preferito abbandonare gli impegni professionali, rimanendo comunque in contatto con gli altri due. Tra l’altro, anche per la realizzazione di Gialappa Show, gli è stato chiesto di tornare per poter ricomporre il trio, ma, in un’intervista a Il Corriere della Sera, i suoi due ex compagni hanno chiarito per lui ormai la fatica superava il divertimento.