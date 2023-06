Elton John figli: come ha fatto a diventare padre

Elton John è padre di due figli avuti insieme al compagno David Furnisch: la vita privata del cantautore

La vita privata e sentimentale di Elton John è sempre stata sotto i riflettori e in molti si chiedono come abbia fatto a diventare padre, infatti il cantautore e il suo compagno, il regista canadese David Furnish, con cui si è regolarmente sposato nel 2005 dopo tanti anni di convivenza, sono diventati genitori nel 2010 quando ed è venuto alla luce Zachary Jackson Levon Furnish-John che ora ha 13 anni e nel 2013 di Elijah Joseph Daniel, oggi 10 anni. La decisione di Elton John di diventare padre è avvenuta dopo aver sentito la storia commovente e toccante di un orfano ucraino: a raccontare il tutto è stato lo stesso diretto interessato in una lunga intervista, rilasciata ai microfoni del Mirror. Ed è in quest’intervista che ha parlato di Lev, la cui mamma era morta di Aids e il cui padre era in prigione, con la nonna che non era in grado di seguirlo e di prendersi cura di lui. L’artista ha, in un primo momento tentato di adottarlo, ma in Ucraina le coppie gay non sono accettate. Il suo obiettivo è poi stato quello di trovargli una famiglia, ma le vie legali non sono certo semplici. Entrambi i bimbi di Elton John sono nati dalla stessa madre surrogata in California con la pratica dell’utero in affitto.

Elton John padre dei suoi figli

Zachary è nato il 25 dicembre 2010 e suo fratello minore, Elijah, è nato l’11 gennaio 2013. Entrambi condividono la stessa madre surrogata, la cui identità è stata tenuta segreta.

Oltre ad essere curiosi della mamma dei ragazzi, molti fan di Elton John si chiedono chi sia il padre biologico di Zachary ed Elijah. Commentando la nascita di Zachary, John e Furnish hanno affermato di aver entrambi “contribuito” al processo del concepimento, secondo i media britannici, e non avevano alcun interesse a scoprire quale dei due fosse il padre biologico. La madrina dei due bambini è Lady Gaga e sembra anche che John abbia finora trasmesso ai suoi ragazzi il suo amore per il calcio. Il figlio maggiore Zachary gioca per la Watford FC Academy, la squadra giovanile della squadra di calcio professionistica inglese Watford FC, di cui John è stato presidente dal 1976 al 2002.

Elton John ha raccontato che tipo di padre è alla stampa britannica spiegando che i suoi due figli sono viziati nel modo in cui vivono ma non quando si tratta delle regole che devono rispettare. Il cantante ha spiegato come i due ragazzi che da piccoli ricevevano una piccola paghetta e che all’epoca amavano mangiare una pizza in famiglia o andare al cinema. Il cantante ha attualmente un patrimonio netto stimato di circa 500 milioni di dollari ma i suoi figli non erediteranno la sua fortuna. Ha spiegato che sebbene voglia vedere i suoi figli finanziariamente sicuri, dargli tutto senza sacrifici e senza capire realmente cosa significa guadagnare può rovinargli la vita. Sembra difficile però che Elton John e il suo compagno David Furnish possano lasciare i loro due figli a mani vuote.