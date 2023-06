Elton John genitori: madre che tragico risvolto

Elton John quello che accaduto ai suoi genitori, in primis alla mamma, ha senza alcun dubbio segnato la vita del noto cantante britannico

I genitori di Elton John sono al centro del film biografico Rocketman, figure importanti nella vita del cantante. La voce di Your Song è senza alcun dubbio un artista che ha fatto la storia della musica, come dimostrato dagli oltre 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. A far parlare è stato però molto spesso il suo rapporto con David Furnish, il compagno di Elton John da ormai una vita e con cui ha creato anche una famiglia. I due infatti stanno insieme ormai da decenni, avendo avuto pure due figli. Un legame che però ha dovuto fare i conti con una figura ingombrante e che, stando a rumors, ricostruzioni e racconti, ha molto spesso cercato di ostacolarli e mettere i bastoni tra le ruote. Il riferimento, come in molti avranno già capito, è ovviamente e inevitabilmente alla figura della mamma dell’artista, ossia Sheila Farebrother, per nulla d’accordo e convinta di quest’unione, che è poi sfociata in un matrimonio.

A raccontare tutto questo nel dettaglio e nello specifico e stato The Guardian. secondo cui, durante la cerimonia, caratterizzata da grande gioia e con tantissima gente presente, la sua non felicità è stata definita una sorta di vera e propria nuvola nera che incombeva sulla storia d’amore Elton John e il suo compagno. La stessa voce di Candle in The Wind, in un’intervista pubblicata dal Daily Mail, ha detto che sua madre si è comportata al matrimonio come se fosse una sorta di vera e propria sociopatica delirante. Negli anni successivi poi avrebbe addirittura cercato di convincere i genitori di Furnish ad aiutarla a far deragliare la loro love story, che da lei era tutt’altro che ben visto. I due avevano smesso di parlarsi per un po’, anche per questioni lavorative. Infatti l’interprete di Your Song aveva chiesto alla madre di interrompere i rapporti con i due amici di una vita Bob Halley e John Reid, rispettivamente assistente personale e manager del cantante poi da lui licenziati, ma lei si era rifiutata. La riappacificazione erano datata 2016. Insomma, tra i due c’è stato un rapporto molto altalenante, ma, quando la mamma è morta nel 2017 all’età di 92 anni a causa di un brutto male, Elton John è rimasto a dir poco scosso, anche perché le era stato vicino durante il periodo della malattia.

Elton John famiglia