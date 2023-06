Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli news si sono lasciati? Parla lei FOTO

Arriva un indizio sul gossip rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: se si sono lasciati, il giallo Giulia Accardi e le rassicurazioni Instagram

Le ultime news sulla crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dell’incredibile fino ad aver portato la stessa influencer ad intervenire in prima persona in un post. Quella formata dai Prelemi è senza alcun dubbio delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Il loro amore è nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e, una volta terminata l’avventura nel reality show targato Mediaset, tra i due le cose sembravano comunque andare a gonfie vele fino alla crisi annunciata in diretta in una delle ultime puntate della settima edizione del programma e tentativo di Alfonso Signorini di fare ricucire il rapporto tra la “bastarda con tablet” e l’ex velino. Dopo pace fatta, nell’ultimo periodo si sono iniziate a rincorrere voci di problemi e rotture, con qualcuno che ha insinuato che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati, con tanto di foto su Instagram che ha fatto scatenare i fan dei Prelemi.

Entrando nel dettaglio e nello specifico, si tratta di una foto condivisa dall’influencer Giulia Accardi. Una foto che, dopo esser diventata a dir poco virale, è stata poi cancellata, mostrava un ragazzo di spalle e che si trovava nello stesso bagno con lei. A lanciare il gossip è stata la pagina social The People Gossip che ha identificato quel tipo in toilette con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo ha ovviamente smentito in più di un’occasione, cercando anche di ironizzare e di scherzare sulla vicenda. La stessa Giulia Accardi attraverso una storia Instagram ha spiegato che i follower della Salemi la starebbero insultando senza motivo e che la persona che ieri era dietro di lei in bagno non era l’ex di Tale e Quale show, che tra l’altro non conoscerebbe. Inoltre lo scatto è stato rimosso. Nonostante le smentite, indiscrezioni e rumors sembrerebbero confermare il tutto, anche se la presenza contemporanea in bagno sarebbe stata ovviamente casuale. Insomma, nessun love story.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli le voci di rottura

A far pensare che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati anche altri indizi più concreti. Le voci sulla fine della love story con l’influencer italo-iraniana continuano a rincorrersi perché tra i due sembra siano sorte delle incompatibilità caratteriali che avrebbero portato alla fine della loro storia d’amore, fino a spingere Pier a dormire in albergo. La situazione appare dunque molto difficile, ma nulla è perduto. Ultimamente i Prelemi non appaiono piú così insieme sui rispettivi profili Instagram, se non in occasione del compleanno di Alberto De Pisis del Gf Vip 7. Però, stando a diversi esperti di gossip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli starebbero cercando di ricomporre e di recuperare, infatti in queste ore sono apparsi commenti reciproci sui social. Se così non fosse sarebbero i primi ad annunciare la rottura. A cercare di fare chiarezza su questa situazione è stato un amico di lei, ossia Domenico Zambelli, conosciuto anche per essere l’assistente di Simona Ventura, che in questi in giorni si trova a Formentera in compagnia, tra gli altri, anche di Pierpaolo Pretelli.

Quest’ultimo ha dato vita a una diretta sui social in compagnia dei suoi amici e ha fatto intervenire e ha chiamato in causa lo stesso Domenico. L’amico ha sottolineato come i due siano distanti per motivi lavorativi, ma non ci sia alcuna crisi dal punto di vista sentimentale. Insomma, l’obiettivo è stato quello di smentire quanto circolato nelle ultime settimane. A intervenire sulla questione è stata anche la mamma di Giulia Salemi, ossia Fariba Tehrani, con un post apparso sui suoi profili social. La donna ha sottolineato di ricevere costantemente chiamate e telefonate per ricevere informazioni e sapere tutta la verità, lamentandosi dunque di un costante e continua invasione della privacy. Finalmente a spegnere i rumors sulla rottura è intervenuta la stessa influencer. Alla fine della didascalia di un lungo post su Instagram celebrativo della sua carriera in questo ultimo anno ha specificato che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono lasciati con la frase tratta dalla canzone dei Coma Cose “l’addio non è una possibilità”. A detta sua, Il suo fidanzato è l’uomo che la sopporta e la supporta in ogni istante della sua vita.