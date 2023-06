Quanti figli ha Berlusconi e da chi li ha avuti

Quanti figli ha Silvio Berlusconi e quanti i nipoti del Cavaliere morto a 86 anni oggi 12 giugno 2023 dopo una lunga malattia. La famiglia in lutto

E’ morto all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era nuovamente ricoverato da venerdì scorso, Silvio Berlusconi. La notizia della scomparsa dell’ex premier e attuale leader di Forza Italia è arrivata nella mattinata di oggi 12 giugno. L’imprenditore aveva 86 anni e da ormai parecchio tempo lottava con alcuni problemi di salute. La notizia ha fatto ovviamente il giro del mondo, in apertura dei siti dei principali media internazionali, come la BBC, The Guardian, Al Jazeera, Le Monde, El Pais, Financial Times e tanti altri.

Il Cavaliere ha senza alcun dubbio lasciato un segno indelebile nella storia italiana. Al centro del gossip molto spesso c’è stata anche la sua vita privata, con ogni notizia e indiscrezione che suscitava sempre non poca curiosità. Berlusconi ha avuto due mogli: Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e Veronica Lario, che è in realtà il nome d’arte di Miriam Bartolini. In realtà non può poi essere dimenticato l’ultimo fatidico sì, definito simbolico e detto a Marta Fascina nel marzo 2022. Con la prima è convolato a nozze nel 1965, dopo un breve fidanzamento, ma il divorzio è arrivato nel 1980. Dal loro matrimonio sono comunque nati i primi due figli dell’ex Presidente del Consiglio, ossia Marina e Pier Silvio. La prima è nata il 10 agosto del 1966 e, nel corso degli anni, ha raccolto l’eredità del padre, diventando dirigente d’azienda e, più precisamente, presidente di Finivest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Pier Silvio è invece venuto alla luce tre anni dopo, ossia il 28 aprile 1969. Lui è senza alcun dubbio un volto noto, essendo colui che controlla e gestisce il Gruppo Mediaset, con il ruolo di vicepresidente esecutivo e amministratore delegato.

Veronica Lario è invece entrata nella vita dell’uomo all’inizio degli anni ’80. Non a caso sono in molti, ancora oggi, a pensare che il matrimonio con la Dall’Oglio sia finito proprio per l’incontro con quella che è poi diventata la sua seconda moglie, con le nozze che sono datate 15 dicembre 1990. La loro rottura tra i due è arrivata nel 2009, con il divorzio che è stato raccontato dettagliatamente dai quotidiani. La loro prima figlia Barbara è nata il 30 luglio del 1984. Anche li parte delle aziende di famiglia, essendo membro del consiglio di amministrazione di Fininvest. La secondogenita Eleonora è invece arrivata il 7 maggio 1986. La donna ha iniziato a lavorare per Mediaset, e dal 2013 si occupa dell’Ente Benefico Fondazione Milano Onlus. E’ inoltre consigliere delegato della Holding Quattordicesima, insieme ai fratelli Barbara e Luigi. Quest’ultimo è l’ultimo figlio di Berlusconi, essendo arrivato nel 1988. Il 34enne si è specializzato nel ramo della finanza, avendo studiato in quel di Londra. Più precisamente si occupa di startup. Dunque Silvio Berlusconi ha 5 figli.

Silvio Berlusconi nipoti

Un capitolo a parte meritano i nipoti dell’ormai ex senatore. La prima è Lucrezia Vittoria Berlusconi . Nata nel 1990, è frutto dell’amore tra Pier Silvio Berlusconi ed Emanuela Mussida. A lungo sconosciuta al grande pubblico, studiato negli Stati Uniti, ma vive da ormai molti anni in Italia con il marito americano e ha tra l’altro reso l’ex capo di Governo bisnonno. Infatti nell’aprile del 2021 è venuta alla luce Olivia. Pier Silvio Berlusconi ha poi altri due figli, avuti con Silvia Toffanin: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Passando invece a Marina, quest’ultima ha sposato Maurizio Vanadia e dalla loro unione sono nati Gabriele, il 28 dicembre 2002, e Silvio, che è del 2004, e che, oltre ad avere lo stesso nome del nonno, e è nato lo stesso giorno, ossia il 29 settembre.

Barbara Berlusconi, dal canto suo, ha ben cinque figli. Due sono arrivati dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza: Alessandro, nel 2007 ed Edoardo, nel 2009. Dall’amore con Lorenzo Guerrieri sono invece nati Leone, nel 2016, Francesco Amos, nel 2018, e Ettore Quinto, nel 2021. Tre i figli avuti da Eleonora: Riccardo, Flora e Artemisia. La donna ha avuto una storia d’amore il modello inglese Guy Binns, terminata dopo 11 anni. Infine Luigi l’ultimogenito dell’ex Presidente, si è sposato con Federica Fumagalli e dal loro matrimonio sono nati, risprettivamente il 28 luglio 2021 e il 25 ottobre 2022, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. Insomma, il totale fa 16, con 15 nipoti e una bisnipote.