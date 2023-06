Silvio Berlusconi è morto davvero causa morte: la malattia

Le cause della morte di Silvio Berlusconi scomparso a 86 anni: l’ex Premier aveva una malattia ed era ricoverato al San Raffaele

Oggi 12 giugno è morto Silvio Berlusconi dopo il secondo ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano e la causa della morte è nota dopo la rivelazione del medico che lo seguiva Alberto Zangrillo. La malattia che aveva l’ex Premier era una leucemia mielomonocitica cronica, ovvero una forma molto comune di leucemia che attacca in particolare i globuli bianchi e che spesso colpisce le persone anziane. In realtà il Cavaliere era malato da almeno cinque anni ed era stato sottoposto in questo periodo a sessioni di chemioterapia che sono sempre state tenute nascoste per privacy e rispetto dell’imprenditore fondatore di Mediaset. Ad essere fatali però sono state le complicanze di questa forma di tumore. Silvio Berlusconi era stato dimesso dal San Raffaele il 19 maggio ma già in precedenza era apparso in due videomessaggi, il primo il 6 maggio per la convention di Forza Italia, mentre sei giorni dopo aveva invitato tutti a votare per le elezioni amministrative. Sono stati 45 i giorni di ricovero del Premier dove a stargli accanto è sempre stato la compagna Marta Fascina: il ricovero era arrivato a causa di affanno respiratorio che lo aveva costretto al reparto di terapia intensiva. Il dottore Alberto Zangrillo aveva rivelato che Silvio Berlusconi soffriva di un’infezione respiratoria complicazione dovuta alla leucemia con cui combatteva da tempo.

Silvio Berlusconi malattia

Nei giorni scorsi si era parlato di controlli programmati per verificare come stesse procedendo la cura della malattia di Silvio Berlusconi. In realtà rispetto a quanto previsto, i controlli sono stati anticipati segno di un evidente problema che non era stato ancora ufficializzato. La causa della morte di Silvio Berlusconi sono le complicazioni fisiche e respiratorie legate alla leucemia che era riuscito in precedenza a superare ma non a sconfiggere definitivamente. Lo stesso Premier aveva dichiarato di essere riuscito a superare una brutta polmonite per cui era stato ricoverato in terapia intensiva e che aveva spinto amici e familiari a stringersi attorno al suo capezzale. Chi lo conosce, politici e familiari, stringendosi al cordoglio per la morte del Cavaliere hanno sempre affermato che ha lottato fino all’ultimo perché non voleva mollare la presa. L’attivismo politico in Forza Italia e quello imprenditoriale tra Mediaset, Mondadori e Monza erano troppo forti per lui. Tra i suoi ultimi pensieri quello alla sua squadra del cuore il Milan che aveva gratificato come riportato da Adriano Galliani con gioia e i complimenti dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League contro il Napoli poi campione d’Italia. Silvio Berlusconi è nato il 29 settembre 1936 e lascia cinque figli: Marina, 57 anni, e Pier Silvio, 54 anni, nati dalla relazione con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, prima moglie del Premier e Barbara, 39 anni, Eleonora, 37 anni, e Luigi, 35 anni dal matrimonio con Veronica Lario. Dal 2020 era legato a Marta Fascina, 33 anni, attivista politica di Forza Italia e deputata dal 2018 in Campania. Silvio Berlusconi ha inoltre 17 nipoti.