Silvio Berlusconi prima moglie chi è Carla Dall’Oglio e che fine ha fatto

Carla Dall’Oglio è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi, cosa fa oggi la madre di Marina e Piersilvio, due dei cinque figli dell’ex Premier

Arrivata la notizia della morte di Silvio Berlusconi a finire sulle pagine di gossip è stata la sua vita privata e sentimentale. La sua storia d’amore più celebre è senza alcun dubbio stata quella con Veronica Lario, culminata con il matrimonio nel 1990 e terminata nel 2009, non in modo del tutto idilliaco e non senza polemiche. Il Cavaliere però ha avuto, in precedenza, anche un’altra moglie, la prima, ossia Carla Dall’Oglio.

Nata il 12 settembre 1940, la madre di Marina e Piersilvio ha conosciuto Berlusconi quando era ancora molto giovane. Infatti aveva solo 24 anni. Il primo incontro tra i due infatti è avvenuto vicino alla Stazione Centrale di Milano, più precisamente alla fermata di un tram. E tra Silvio e la sua prima moglie è stato vero e proprio colpo di fulmine. Un rapporto sempre più stretto e che li ha portati, qualche anno dopo, a pronunciare il fatidico sì, datato 1965 e avvenuto nella parrocchia di viale San Gimignano a Milano. Dal matrimonio del Cavaliere con Carla Dall’Oglio sono nati i primi due figli dell’ex presidente del Consiglio, ossia Marina, all’anagrafe Maria Elvira, e Pier Silvio. Com’è noto, questi due oggi lavorano nelle aziende di famiglia. Infatti la prima gestisce la Fininvest, mentre il secondo è invece il Vice Presidente e l’amministratore delegato di Mediaset.

Carla dall’Oglio è stata descritta come una persona dal carattere molto schivo e schietto. In realtà però la prima moglie di Silvio Berlusconi non ha mai amato la luce dei riflettori e della ribalta, preferendo la privacy e la riservatezza. La storia d’amore tra i due è finita nel 1985. In molti dicono che la causa di questa rottura sia stata proprio Veronica Lario, conosciuto nel 1980 nel corso di uno spettacolo teatrale. Una separazione che è comunque stata consensuale e che all’epoca non ha alzato e creato nessun tipo di polverone mediatico, anzi pare che i rapporti tra i due siano comunque rimasti civili.

Carla Dall’Oglio oggi

Dopo la fine del matrimonio con Berlusconi, Carla Dall’Oglio oggi è rimasta a vivere a Milano, acquistando un appartamento nel capoluogo lombardo. La donna comunque ha viaggiato molto spesso per lavoro, recandosi in più di un’occasione in Gran Bretagna, che può esser definita per lei una sorta di vera e propria seconda casa. In terra britannica per di più ha potuto coltivare il rapporto con sua figlia Marina, ma allo stesso tempo mantenere, anche dopo la rottura, quella riservatezza e quella privacy che l’ha sempre contraddistinta fin dagli inizi del suo amore con il Cavaliere. L’obiettivo della prima moglie di Silvio Berlusconi è sempre stato quello di riuscire a mantenere un forte legame con i suoi figli e come detto, anche un buon rapporto con l’ex marito. La sua ultima apparizione pubblica risale precisamente al 2009 a un evento. In quell’occasione Carla dall’Oglio ha infatti accompagnato proprio sua figlia Marina alla cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro del Comune di Milano.