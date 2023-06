Barbara Berlusconi marito e figli: dopo Pato l’ex barman FOTO

Barbara Berlusconi ha cinque figli non tutti avuti dal suo attuale compagno Lorenzo Guerrieri: la vita privata e gli ex amori della figlia del Cavaliere con Veronica Lario

Barbara Berlusconi è la terza figlia del Cavaliere ma la primogenita avuta da Silvio Berlusconi con Veronica Lario. L’ex presidente del Milan è nata il 30 luglio 1984 e oggi ha 39 anni di età e una splendida famiglia allargata. L’attuale compagno del dirigente Fininvest si chiama Lorenzo Guerrieri ed è padre di tre dei suoi bambini. Barbara Berlusconi ha infatti cinque figli: Alessandro nato il 30 ottobre 2007, Edoardo nato il 13 luglio 2009 e poi Leone il 14 novembre 2016, Francesco Amos il 28 febbraio 2018 e Ettore Quinto il 20 novembre 2021. Si chiama Giorgio Valaguzza il primo compagno della figlia di Berlusconi e padre dei due primi figli dell’imprenditrice. La coppia si è conosciuta nel 2002 in Sardegna ad una festa a Porto Rotondo a cui entrambi avevano partecipato attraverso amici in comune durante le loro vacanze estive. Barbara aveva solo 16 anni e si innamorò perdutamente con uno sguardo appena vide entrare all’epoca lo studente universitario Giorgio. All’inizio il futuro imprenditore, padre dei suoi figli, era scettico perché avendo 22 anni si sentiva troppo grande per lei ma alla fine ha ceduto al forte sentimento che provava per la sorella di Pier Silvio. La stessa primogenita di Veronica Lario ha spesso raccontato che nei dieci anni di amore che l’ha unita a Valaguzza ci sono stati diversi alti e bassi dovuti a caratteri molto forti ed età molto giovani che li portava ad ingigantire ogni singolo episodio come le foto scattate dai paparazzi all’attuale manager fuori un locale a Milano brilla con un amico. Oggi l’ex compagno di Barbara Berlusconi ha 43 anni ed è uno dei più importanti imprenditori del suo settore, è infatti un manager e analista finanziario della JP Morgan e conduce la sua vita privata lontano dai riflettori.

Barbara Berlusconi compagno: chi è Lorenzo Guerrieri

Lorenzo Guerrieri è il padre degli altri tre figli di Barbara Berlusconi. Con la figlia del Cavaliere si sono conosciuti nel 2013 dopo la rottura dell’allora presidente del Milan con il calciatore PATO. Il primo incontro è avvenuto in una discoteca dove lui lavorava come barman per finanziare i suoi studi in economia all’Università. Sono stati inseparabili da quel primo incontro fino ad arrivare brevemente alle presentazioni di Barbara della sua dolce metà a papà Silvio, alla convivenza e alla nascita della loro famiglia che dopo 10 anni è ancora molto unita e solida. Lorenzo Guerrieri è nato nel 1990 a Monza e ha 33 anni, nella stessa città brianzola ha frequentato il liceo scientifico. Di studi ha fatto l’Università Bicocca di Milano dove si è laureato in Economia con Indirizzo Impresa. Subito è stato assunto da Deloitte per poi fondare la sua azienda Domya.