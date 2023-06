Casa a prima vista Nadia Mayer chi è: il suo passato da modella

Nadia Mayer, 50 anni, è nel cast di Casa a prima vista Roma programma di Real Time dedicato al settore immobiliare

Si chiama Nadia Mayer l’agente donna di Casa a prima vista Roma dedicato a chi cerca casa nella Capitale e immortalato dalle telecamere di Real Time. Il programma che di fatto risolve il problema di riuscire a trovare la dimora perfetta per sé sta riscuotendo un enorme successo e in contemporanea alle puntate dedicate a Milano con Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, il cast si è arricchito anche di professionisti provenienti dal capoluogo laziale. Oltre a Blasco Pulieri, ex giornalista e proprietario di un’agenzia online per vendita di case, e Corrado Sassu che gestisce diversi uffici sempre di sua proprietà, brilla per bellezza e competenza Nadia Mayer. Non si conosce la data di nascita precisa dell’agente immobiliare di Casa a prima vista ma pare che abbia 50 anni di età e il suo portamento, il suo carisma e il suo fisico perfetto nascondono un segreto.

Il volto di Real Time ha infatti un passato da modella, fotomodella e indossatrice. È di origini altoatesini, è nata infatti a Trento ma per lavoro fin da giovanissima si è spostata a Roma che praticamente è la città che sente sua. Dopo aver chiuso la sua carriera da indossatrice ha deciso di trasformare la sua grande passione, quella per il settore immobiliare, in una vera e propria professione. Dal 2016 fino al 2023 è stata agente Real Estate e lavoratrice autonoma, successivamente da gennaio 2017 è stata consulente immobiliare per Christie per appartamenti di pregio a Roma. Nello stesso periodo e in precedenza, nello specifico dal 2013, Nadia Mayer è agente immobiliare per la Value Re Agency gruppo che, come spiegato sul sito ufficiale, accompagna imprenditori, fondi immobiliari e investitori nella vendita e nella valorizzazione dei propri asset.

Nadia Mayer carriera

La carriera di Nadia Mayer di Casa a prima vista Roma è iniziata a conti fatti solo 8 anni fa quando ha deciso di intraprendere la sua nuova carriera da agente immobiliare in maniera professionale e oggi è punto di riferimento di una nota agenzia che si occupa principalmente mobili d’epoca e di lusso. La stessa protagonista di Casa a Prima Vista ha rivelato perché ha scelto questo cambio vita. Ha sempre pensato che l’abitazione sia un punto fondamentale della propria esistenza e il sogno di ogni persona. La sua più grande soddisfazione è quello di riuscire a vedere realizzato il desiderio dei clienti e aver regalato loro la gioia di raggiungere il loro obiettivo. Il segreto del successo di Nadia Mayer è la sincerità con cui si rivolge ai suoi interlocutori che si rivolgono a lei per cercare la casa dei sogni. Nel corso di Casa a prima vista ha anche rivelato quale secondo lei è il segreto per cercare la casa perfetta. Sono tre i punti di forza di un’abitazione: l’esposizione, l’organizzazione degli spazi e l’analisi storica della struttura.