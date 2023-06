Emanuela Mussida chi è ex di PierSilvio e mamma di Lucrezia: in politica

Emanuela Mussida è la madre di Lucrezia Vittoria Berlusconi figlia di Pier Silvio: chi è e cosa fa

Emanuela Mussida è stata la prima compagna di Pier Silvio Berlusconi. Dal loro amore è anche nata una figlia, ossia Lucrezia Vittoria, la prima nipote del Cavaliere. Una nascita che è avvenuta nel 1990 ma che ha preceduto di pochissimo tempo la separazione e la rottura tra i due. L’ex compagna dell’attuale amministratore delegato e vice presidente di Mediaset è in realtà un’imprenditrice ed ex modella milanese. Nata nel 1976 a Milano, al di là di questa relazione e storia d’amore, è balzata, o meglio tornata, agli onori delle cronache recentemente, più precisamente nel 2019, quando si è candidata alle liste civiche di Castelnuovo Valdicecina, un piccolo comune in provincia di Pisa ed è diventata consigliera comunale di maggioranza. Infatti è proprio qui che lavora e che gestisce la Tenuta Codirosso, un centro di recupero per animali selvatici. È stata la stessa Emanuela Mussida in un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa ai microfoni de La Nazione a raccontare la sua vita privata e com’è cambiata la quotidianità dopo la sua carriera da modella e la relazione con Pier Silvio Berlusconi. L’ex del figlio del Cavaliere ha rivelato di essersi totalmente innamorata di Castelnuovo, della bellezza dei suoi paesaggi e della sua natura, decidendo così di trasferirsi definitivamente con la sua famiglia lasciando così alle spalle la vita cittadina tipica di Milano. Per quel che riguarda invece la sua vita amorosa, pare che Emanuela Mussida si sia sposata con un uomo di nome Giuseppe, che precedentemente lavorava come avvocato sempre nel capoluogo lombardo e da cui avrebbe avuto quattro figli.

Emanuela Mussida e Piersilvio Berlusconi storia

La storia d’amore tra Pier Silvio Berlusconi e Emanuela Mussida è iniziata quando il vicepresidente Mediaset aveva solo 21 anni. La ragazza all’epoca lavorava come modella e pare aver conquistato e stregato fin da subito quello che sarebbe poi diventato il papà di Lucrezia Vittoria. Una storia che era comunque nata molto prima della nascita di quest’ultima, datata 1990. I due si sono conosciuti durante i festeggiamenti di un Capodanno, che erano stati organizzati nella villa di Silvio Berlusconi in quel di Arcore nel 1986. E, come detto, si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. La storia d’amore inizialmente pareva andare a gonfie vele e procedere per il meglio, ma alla fine a fare la differenza è stato l’inevitabile distacco, causato anche dallo scorrere del tempo. I due ovviamente hanno voltato pagina e hanno iniziato e fatto percorsi di vita del tutto differenti e distanti. A unirli e a mantenere i rapporti cordiali e civili è ovviamente Lucrezia Vittoria, la prima nipote di Silvio Berlusconi. La donna però, come spiegato, ha voluto dire addio al suo passato, lasciando anche il mondo della moda e dello spettacolo. Resta però una storia d’amore, vissuta fino all’ultimo. In alcune interviste ha raccontato che il Cavaliere, prima di morire, ha voluto vedere le foto della bisnipote. Inoltre la stessa Emanuela Mussida ha rivelato come ha conosciuto per la prima volta Silvio Berlusconi spiegando che nel gennaio 1986 andò ad una festa ad Arcore e conobbe da ragazzina timida quello che all’epoca era già un imprenditore.