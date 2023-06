Funerali Silvio Berlusconi a che ora e chi li trasmette in TV

Oggi 14 giugno sarà il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi: dove, a che ora e come seguire l’ultimo saluto all’ex Presidente del Consiglio

Ci saranno i funerali di Stato per Silvio Berlusconi ed è stata disposto il lutto nazionale oggi mercoledì 14 giugno. Alle esequie saranno presenti tutte le più alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i presidente delle due Camere, assieme a bene 32 personalità rappresentati del Governo attualmente in carica. Gentiloni rappresenterà la Commissione Ue, ma ci saranno anche molti leader di Paesi stranieri. Assente Giuseppe Conte che ha comunicato la sua decisione di non partecipare per essere coerente al pensiero del Movimento 5 Stelle. Sono previsti poi due maxi schermi in piazza, mentre la Santa Messa, che si svolgerà nel Duomo di Milano, sarà celebrata dall’arcivescovo monsignor Delpini. Per quanto riguarda a che ora ci saranno i funerali di Silvio Berlusconi l’orario previsto è alle ore 15 di oggi mercoledì 14 giugno: in quest’occasione sarà dato l’ultimo saluto all’ex Premier morto nella mattinata di lunedì a causa di una leucemia.

Per quanto vedere dove è possibile vedere i funerali di Silvio Berlusconi sarà ovviamente Mediaset che trasmetterà il segnale a tutte le emittenti che ne hanno fatto richiesta. Quindi a prescindere sarà possibile assistere in tv alla cerimonia su Canale 5 con uno speciale che sarà poi mandato in onda in simultanea su tutte le reti del Biscione, come accaduto nella serata di lunedì con una trasmissione interamente dedicata. Anche la Rai, nello specifico Raiuno, trasmetterà le esequie del Cavaliere con diretta dalle 14 così come La7 che andrà in onda allo stesso orario con uno speciale condotto da Enrico Mentana. Previsti anche speciali dai canali tematici Rai News, Tgcom 24 e Sky Tg24.

Dove verrà sepolto Silvio Berlusconi

Fin dalla notizia della sua scomparsa su numerosi media si è ipotizzato dove sarà sepolto Silvio Berlusconi. Alessandro De Chirico, capogruppo di FI al Consiglio comunale di Milano, ha proposto il Famedio, dove riposano altre personalità milanesi illustri, come, per esempio, Alessandro Manzoni. In realtà però a fare la differenza potrebbero e dovrebbero essere quelle che sono state le ultime volontà dell’ormai ex senatore. Tra l’altro è cosa nota la presenza, all’interno della villa di Arcore. di un vero e proprio mausoleo, voluto proprio dallo stesso Berlusconi. I lavori, effettuati nell’enorme parco di Villa San Martino, sono iniziati nel 1990 e terminati nel 1993 e sono opera dello scultore Pietro Cascella. L’opera rappresenta idealmente la Volta Celeste ed è interamente di marmo bianco.

Però va detto che al momento nessuno riposa ed è stato sepolto al suo interno. Nemmeno la madre dell’ex Presidente del Consiglio, che si trova al cimitero Monumentale di Milano, vicino al marito Luigi. Insomma, difficile immaginare che possa essere questa la soluzione, quantomeno in un primo momento. Tra l’altro, secondo quanto previsto dal regolamento del Comune di Milano, come si può facilmente leggere sul sito istituzionale, per le sepolture private al di fuori dei cimiteri, le quali sono conosciute anche come sepolture privilegiate, è necessaria un’autorizzazione specifica da parte del Comune stesso. E al momento al sindaco di Arcore, Maurizio Bono, non sono giunte richieste per la sepoltura di Berlusconi nel suo mausoleo. Insomma, non resta che attendere e capire che cosa accadrà con importanti novità che potrebbero comunque arrivare già nella mattinata. In attesa di capire se l’opzione mausoleo nella villa di Arcore, è molto probabile che Silvio Berlusconi verrà sepolto al Cimitero Monumentale di Milano.