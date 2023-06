Lucrezia Vittoria Berlusconi chi è la figlia segreta di Pier Silvio FOTO

Lucrezia Vittoria Berlusconi è la prima figlia di Pier Silvio, nonché nipote dell’ex Presidente del Consiglio, scomparso il 12 giugno

Lucrezia Vittoria Berlusconi è un nome che ai più dirà molto probabilmente molto poco o forse assolutamente nulla. In realtà si tratta della prima figlia di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato e vice presidente del Gruppo Mediaset, e quindi anche nipote di Silvio, l’ex Presidente del Consiglio morto nella mattinata del 12 giugno a causa di una leucemia. La ragazza oggi ha 33 anni ed è nata nel 1990 dalla relazione con la prima compagna del secondogenito del Cavaliere, ossia Emanuela Mussida. In realtà però va detto che di lei si sa pochissimo, perché ha scelto di vivere lontana dai riflettori, dalla tv e anche dai social network, dove non ha alcun profilo. Ed è per questo che, per molti anni, è stata definita come una sorta di vera e propria figlia segreta. Nonostante le poche informazioni è possibile conoscere alcuni dettagli della sua vita. Lucrezia Vittoria Berlusconi fin da giovane ha cercato di coltivare le sue passioni e i suoi hobby che l’hanno sempre contraddistinta. Non a caso ha, fin da quando era piccola, mostrato un grande interesse per il mondo dell’arte e della cultura. Un interesse che l’ha portato a conseguire una laurea in Storia dell’Arte, ottenuta presso l’Università degli Studi di Milano e anche con ottimi voti. La 33enne non ha mai rilasciato alcun tipo di intervista e, come già detto e anticipato, non è certo un personaggio pubblico noto ai telespettatori. Insomma la sua è stata una vera e propria scelta di vita forse presa fin da subito per lei anche dai suoi genitori.

Lucrezia Vittoria Berlusconi marito e figli

Avendo fatto della riservatezza e della privacy il suo stile di vita, si hanno anche poche foto dove il suo volto si vede con chiarezza e in modo nitido. Una delle poche immagini è stata pubblicata, un po’ di tempo fa, in esclusiva dal noto settimanale Chi. Uno scatto dove tra l’altro viene ritratta in compagnia di papà Pier Silvio. Una foto dove si può notare anche una certa somiglianza tra i due. In realtà si sa anche poco sulla sua vita e privata e sentimentale che non è mai stata oggetto di gossip. Le uniche informazioni a riguardo ci dicono che Lucrezia Vittoria si sia sposata da poco e in gran segreto. Ed è per questo che nn si sa molto sulle nozze, proprio perché la donna è sempre stata, e continua a stare, lontana dai riflettori e dal gossip, scegliendo di vivere il suo amore in modo totalmente privato. Le nozze sono avvenute sabato 7 settembre 2019 in quel di Provenza, più precisamente nella villa di Marina Berlusconi, sua zia e secondogenita di Silvio Berlusconi, nata dal suo primo matrimonio con Carla Dalll’Oglio. La notizia all’epoca è stata rilanciata dal noto portale Dagospia. Un’altra indiscrezione rivelata è che la cerimonia si sia poi caratterizzata per un super catering apprezzato da tutti gli invitati. Il marito di Lucrezia Vittoria Berlusconi è Josh di origini americane conosciuto negli Stati Uniti durante il suo percorso di studi. La coppia ha una figlia, Olivia, che ha 2 anni e ha reso così Pier Silvio nonno all’età di 52 anni.