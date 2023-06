Maria De Filippi a funerali Silvio Berlusconi vestita di bianco: il motivo

Non è certo passato inosservato il look e l’outfit di Maria De Filippi ai funerali di Silvio Berlusconi, tenutosi oggi al Duomo di Milano

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione presenti ai funerali di Silvio Berlusconi, morto a causa delle complicanze di una leucemia e che hanno voluto così dare l’ultimo saluto e l’ultimo omaggio al Cavaliere. Tra questi ovviamente non poteva mancare Maria De Filippi, colonna portante e pilastro di Mediaset da ormai davvero tanti anni. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, circa un mese fa, era stato in prima fila accanto a lei alle esequie di Maurizio Costanzo.

La conduttrice di C’è Posta per te, Uomini e Donne e Amici si è accomodata in seconda fila, accanto a Silvia Toffanin e proprio dietro i figli del compianto Presidente e la sua ultima compagna Marta Fascina. A colpire l’attenzione del mondo dei social, dei telespettatori e anche dei numerosi giornalisti presenti alla cerimonia è stato senza alcun dubbio il look e l’outfit di Maria De Filippi vestita di bianco o meglio con una camicetta bianca. C’è un motivo e una spiegazione dietro tutto questo, che non è di certo mancanza di stile per la fondatrice della Fascino. Il legame è, nemmeno a dirlo, con il personaggio e l’uomo Silvio Berlusconi con tutte le sue molteplici sfaccettature, spesso anche divertenti e ironiche. Infatti, come spiegato dettagliatamente durante la diretta televisiva in onda sulle reti Mediaset dall’inviata Elena Guarnieri, l’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia consigliasse e dicesse sempre ai suoi volti televisivi di vestirsi di chiaro e di portare i capelli biondi. E questo perché, stando ai suoi pensieri, il nero non farebbe passare la luce dei riflettori e addolcire i lineamenti. Quindi è molto probabile che la presentatrice abbia scelto questo abito proprio pensando al Cavaliere e a queste sue parole.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin ai funerali di Berlusconi

Sempre per un motivo ben preciso Maria De Filippi si è accomodata all’interno della Chiesa in seconda fila e ha fin da subito voluto mostrare la sua vicinanza, il suo affetto e il suo cordoglio ai familiari, salutando in primis i figli e in particolar modo Pier Silvio Berlusconi. amministratore delegato e vicepresidente Mediaset. I due hanno scambiato qualche parola rapida, come si è visto sempre durante la diretta televisiva dei funerali. Tra i due vige un rapporto di grande fiducia e rispetto.

Un altro aspetto che non è certo passato inosservato e che anzi è stato sottolineato, in particolar modo sui social network, è la complicità e la vicinanza della conduttrice di C’è posta per te con Silvia Toffanin, compagna da ormai circa vent’anni del secondogenito di Silvio Berlusconi, e visibilmente commossa. Le due erano entrambe sedute in seconda fila e vicine, Ed è per questo che la De Filippi ha, in più di un’occasione, cercato di consolare e di tirar su il morale alla collega, conduttrice da ormai un bel po’ di tempo del programma Verissimo. Insomma, tra colore dell’abito, comportamenti, atteggiamenti e gesti, Maria ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando il suo legame con la famiglia del Cavaliere.