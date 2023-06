Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sono lasciati? Il video ridicolo

In molti si chiedono che cosa è successo tra Pier Silvio Berlusconi, figlio del Cavaliere, e Silvia Toffanin, sua dolce metà e conduttrice di Verissimo

Si è aperto un caso social: “Pier Silvio e Silvia Toffanin si sono lasciati”. Oggi è stato il giorno dell’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, con i funerali di Stato che si sono svolti nel pomeriggio al Duomo di Milano. Tra le persone presenti all’interno della Chiesa del capoluogo c’era ovviamente anche l’ex Letterina di Passaparola in un elegantissimo completo scuro. La conduttrice di Verissimo, uno dei programmi storici e più importanti di Mediaset, è da ormai oltre dieci anni la compagna di Pier Silvio Berlusconi. secondogenito del Cavaliere e amministratore delegato dell’azienda televisiva. Il loro rapporto è sempre stato al centro di tante voci, indiscrezioni, chiacchiericci e rumors. In realtà sulla loro vita privata si sa davvero molto poco, al di là dei due figli: Lorenzo Mattia, che è nato 2010, mentre nel 2015 è venuta alla luce Valentina Sofia. I due, secondo quanto raccontato un po’ di tempo fa da Chi, vivrebbero in quel di Portofino, località tra l’altro molto amata dal compianto ex Presidente del Consiglio.

C’è un gesto nella cerimonia di oggi che però, in maniera vergognosa, non è passato inosservato ad alcuni che hanno seguito la diretta televisiva. Infatti la conduttrice ha scelto di accomodarsi in seconda fila, accanto a Maria De Filippi, lasciando la prima a figli dell’ex premier e all’attuale compagna di quest’ultima, ossia Marta Fascina. Il video sta facendo il giro dei social ipotizzando che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono lasciati. Ovviamente nessun segnale che possa far pensare a un allontanamento o una rottura, ma solo una scelta di gran classe, compiuta, tra le altre, anche da Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi. Dunque il patron di Mediaset e la conduttrice di Verissimo stanno ancora insieme, nonostante il video che circola sui funerali del Cavaliere e le cui illazioni hanno del ridicolo.

Silvia Toffanin nonna

Tra l’altro Silvia Toffanin, che è la compagna di Pier Silvio da ormai circa vent’anni, ha costruito in tutto questo un ottimo rapporto con tutta la famiglia del Cavaliere. Per spiegare e dimostrare ciò occorre citare Lucrezia Vittoria. Quest’ultima è la prima figlia dell’attuale vicepresidente Mediaset ed è nata dalla sua precedente relazione con l’ex modella Emanuela Mussida. Il rapporto tra i due è sempre stato riservato, come dimostrato anche dal fatto che ci siano davvero pochissime foto e immagini che li ritraggono insieme. Tra l’altro la prima nipote del Cavaliere, che ha studiato e ha iniziato a lavorare negli Stati Uniti per poi comunque ritornare in Italia insieme al marito Josh, è diventata mamma con la nascita di Olivia, rendendo nonno Pier Silvio.

Così anche Silvia Toffanin può essere considerata una sorta di vera e propria nonna acquisita. La notizia, arrivata nel 2021, è stato poi confermata ufficialmente da un servizio del noto settimanale Chi. Secondo le pagine della rivista diretta dal conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini. Ed è stato proprio quest’ultimo che ha raccontato e fatto sapere che la conduttrice Mediaset ha accolto con grande gioia e tanta felicità la notizia di Piersilvio diventato nonno per la prima volta a soli 52 anni. Un qualcosa che oltre a rendere lei, come detto, nonna acquisti, ha reso anche i loro due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina zii acquisiti. Una sorta di vera e propria famiglia allargata.