Silvia Toffanin quanti figli ha con Pier Silvio Berlusconi: chiarimento

Quanti figli hanno Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, quanti anni hanno oggi e il giallo matrimonio tra la conduttrice e il patron di Mediaset

C’è un piccolo equivoco da risolvere riguardo a quanti figli ha Silvia Toffanin con Piersilvio Berlusconi. Da qualche anno è infatti balzata alle cronache del gossip la notizia della prima figlia del patron di Mediaset avuta a 21 anni. Si tratta di Lucrezia Vittoria, nata nel 1990 oggi mamma che vive negli Stati Uniti insieme a suo marito. Nel corso di diversi servizi giornalistici si è infatti detto a ragione che Pier Silvio Berlusconi ha tre figli e così in molti hanno pensato che la ragazza sia figlia della conduttrice di Verissimo, ovviamente un fraintendimento data non solo dall’età di Lucrezia, 33 anni, ma anche dall’impossibilità di questo concepimento visto che all’epoca Silvia Toffanin aveva 11 anni. Pier Silvio Berlusconi e la ex Letterina di Passaparola si sono conosciuti nel 2001 durante una partita di calcio a scopo benefico organizzata dal Milan, società all’epoca di proprietà del Cavaliere.

Durante la manifestazione erano presenti entrambi essendo Silvia Toffanin una delle protagoniste del game show Passaparola condotto da Gerry Scotti. Proprio in quell’occasione i due si conobbero e iniziarono a frequentarsi dimostrando a tutti gli effetti che si trattava di un amore a prima vista. La stessa conduttrice ha poi in seguito raccontato che Pier Silvio Berlusconi è stato ed è il suo unico grande amore rivelando anche che la sua relazione inizialmente aveva scaturito un po’ di gelosia da parte del padre da sempre legatissimo alla figlia e soprattutto grande tifoso dell’Inter, passione che l’uomo subito dichiarò a Pier Silvio quando lo conobbe per la prima volta. Il loro amore si è consolidato a Portofino e nelle ultime ore Diva e Donna ha lanciato un’indiscrezione sull’imminente matrimonio tra la conduttrice di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi. Andare all’altare non è mai stato per loro un’ossessione visto che il loro amore è sempre andato a gonfie vele ed è stato coronato dalla nascita dei loro piccoli, un maschietto e una femminuccia. Silvia Toffanin ha infatti due figli con Pier Silvio Berlusconi: Lorenzo Mattia nato il 2010 e che quindi oggi ha 13 anni e Sofia Valentina nata nel 2015 e che ha 8 anni. La coppia ha quindi deciso di metter su famiglia dopo otto anni di fidanzamento ma torniamo al giallo delle nozze e alle ultime parole di Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi giallo matrimonio

Il settimanale Diva e Donna dopo continue indiscrezioni che parlavano di un presto matrimonio a Portofino tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ha pubblicato un’ultima notizia di gossip sulla coppia davvero emozionante. A loro dire durante il primo ricovero di Silvio Berlusconi, lo scorso aprile a causa delle complicanze respiratorie dovute ad una polmonite per le condizioni di salute precarie per una leucemia, ci avrebbe messo lo zampino per mandarli all’altare. Il Cavaliere avrebbe strappato una promessa a suo figlio chiedendogli di sposare la madre dei suoi due figli, ad oggi però non si hanno notizie ufficiali anche date le circostanze ma c’è chi immagina che nei prossimi mesi, anche nel ricordo di Silvio Berlusconi, la coppia possa finalmente convolare a nozze insieme ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.