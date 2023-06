Veronica Lario al funerale di Silvio Berlusconi: il gesto che divide FOTO

Non è passato inosservato il comportamento di Veronica Lario ai funerali di Silvio Berlusconi, che si sono svolti e celebrati oggi

Si sono celebrati oggi, all’interno del Duomo di Milano, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Tra le tante personalità presenti per dare l’ultimo saluto e omaggiare la figura del Cavaliere c’era anche la sua ex moglie Veronica Lario. A far parlare il mondo dei social network è stato il comportamento,, l’atteggiamento e il gesto della donna, che non è certo passato inosservato. Infatti quest’ultima si è accomodata in seconda fila, lasciando la prima ai figli dell’ex Presidente del Consiglio e a quella che è stata la sua ultima compagna, ossia Marta Fascina, donna che lui stesso aveva definito il suo vero e proprio angelo custode e che tra l’altro gli è rimasta accanto fino alla fine e fino all’ultimo. La senatrice di origini calabresi per di più non è riuscita a trattenere le lacrime.

La scelta della seconda moglie di Silvio Berlusconi ha inevitabilmente spaccato e diviso letteralmente in due il mondo dei social network. Infatti c’è chi ha apprezzato quello che può essere definito una sorta di vero e proprio passo indietro di Veronica Lario al funerale del Cavaliere, visto anche quanto successo negli ultimi anni, con tanto di battaglia legale. Ma c’è anche chi, al contrario, l’ha criticata e non poco, accusandola di essersi defilata e tirata indietro. Tra l’altro va sottolineato il fatto che, quantomeno ufficialmente, Veronica Bartolini (questo cognome all’anagrafe della Lario), non ha scritto nessun necrologio dopo la morte del suo ex marito. Va detto comunque che le telecamere di Mediaset, che ha trasmesso in diretta televisiva la cerimonia, si sono soffermate in più di un’occasione su di lei e sulla sua maschera di dolore.

Veronica Lario dimagrita

Immagini che tra l’altro hanno confermato, come ha prontamente scritto qualcuno sui social network, come Veronica Lario nonostante il tempo che passa, goda ancora di una perfetta forma. Un qualcosa che era balzato agli occhi e agli onori delle cronache già un po’ di tempo fa, più precisamente a quando sul web erano alcuni scatti in costume da bagno che avevano messo in evidenza il bel fisico della seconda moglie di di Silvio Berlusconi . Scatti che erano stati poi pubblicati anche dal noto settimanale Novella 2000 un po’ di tempo prima. Il periodo era il 2010 e l’ex consorte dell’ormai ex leader di Forza Italia, sembrava dimagrita. Insomma, la madre di Barbara, Eleonora e Luigi, che in quelle foto indossava un costume intero bianco a fantasia floreale lilla, si era di nuovo, in un certo senso presa la scena. Tutto ciò era successo e venuto alla luce nonostante, in particolar modo dopo la rottura con Silvio Berlusconi, Veronica Lario mettesse al primo posto soprattutto la sua privacy e la sua riservatezza. Ed è per questo che si sa davvero poco e nulla sua vita privata e che, anche in questo giorno di omaggi e di cordoglio, non ha voluto lasciare nessuna intervista ai media, siano essi televisioni o giornali. Inoltre ha preferito anche tenersi ben lontana da quello che è il mondo dei social.