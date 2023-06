La ragazza e l’ufficiale Demet Ozdemir è Alya?

Demet Ozdemir nel cast de La ragazza e l’ufficiale serie turca in onda su Canale 5 in prima serata. Il divorzio e la nuova vita dell’ex di Can Yaman

La ragazza e l’ufficiale è la nuova serie turca di Canale 5 è uno dei programmi di maggior successo attualmente nella televisione italiana, e il suo debutto in prima serata ha subito messo in chiaro l’alto interesse del pubblico per la storia di Kurt Seyit e Sura Verjenskaya. Una sorta di Romeo e Giulietta in salsa ottomana, con i protagonisti perdutamente innamorati ma divisi dalle famiglie e dalla politica. Lui è un ufficiale dell’esercito russo ma di origini turche, mentre lei è una donna slava della Crimea: sullo sfondo della Prima guerra Mondiale, della Rivoluzione russa e del disfacimento sia dell’Impero zarista che di quello ottomano, dovranno trovare la pace e la stabilità per potere vivere liberamente il proprio amore.

Tra i personaggi principali de La ragazza e l’ufficiale c’è anche Alina Sokolova, detta Alya, una ragazza russa di nobili origini che è stata costretta dalla rivoluzione, come i due protagonisti, a lasciare la Russia e a riparare a Istanbul. Ma la sua vita nella città turca è ora molto differente rispetto a quella che aveva nel suo paese natale: la sfarzosa vita nobiliare è ormai alle spalle, e Alya si deve guadagnare da vivere come un’umile lavandaia. Un personaggio che, sebbene ha per il momento un ruolo ancora abbasta marginale nella serie, ha colpito particolarmente il pubblico italiano, che si sta domandando se la bella interprete di Alya sia Demet Ozdemir, nota soprattutto per il ruolo di Sanem Aydin, protagonista della soap opera turca DayDreamer le ali del sogno.

Se anche voi avete avuto questo sospetto, siete esattamente nel giusto: l’attrice che interpreta Alya è proprio Demet Ozdemir! L’attrice nata a Izmit, sul Mare di Marmare, nel 1992, è al momento una delle interpreti più note della televisione e del cinema turchi a livello internazionale, grazie alla soap opera prodotta tra il 2018 e il 2019, nella quale ha recitato accanto a Cam Yaman (che conosciamo anche per Che Dio ci aiuti 6). Ma La ragazza e l’ufficiale rappresenta uno dei primi ruoli di Demet, sebbene non come figura principale della serie: infatti, lo show in onda in questi giorni su Canale 5 è stato prodotto prima rispetto a DayDreamer – Le ali del sogno, andando in onda in Turchia nel 2014, quando la Ozdemir aveva solo 22 anni ed era ancora un’attrice emergente e poco conosciuta.

Demet Ozdemir divorzio

Il ruolo di Alya ha quindi dato a Sanem di Daydreamer una prima notorietà in patria, assieme a quello precedente nella serie Sana Bir Sır Vereceğim. In seguito, Demet Ozdemir ha lavorato in altri noti show tv in Turchia, fino appunto a ottenere un grande successo internazionale grazie a Le ali del sogno. L’abbiamo poi vista anche al cinema, nel film, sempre di produzione turca, Tattiche d’amore, uscito nel 2022.

Sul fronte sentimentale, la 31enne star della tv turca ha avuto una lunga relazione con il collega Seckin Ozdemir, interrotta nel 2018, e dal febbraio 2021 ha iniziato a frequentare l’attore e cantante Oguzhan Koc, con cui si è poi sposata nell’agosto 2022. Il loro matrimonio non ha però avuto grande fortuna: Demet Ozdemir si è lasciata con il marito nell’aprile 2023, per poi formalizzare il divorzio lo scorso maggio.