Miguel Bosè morto: la verità sul cantante spagnolo

In queste ultime ore sono iniziate a circolare sui social voci sulla sorte e sullo stato di salute di Miguel Bosè: ecco qual è la verità

Le ultime notizie parlano di Miguel Bosè morto, pseudonimo di Luis Miguel Luchino González Dominguín, è un cantautore, attore cinematografico ed ex ballerino spagnolo naturalizzato italiano. L’uomo ha interpretato molteplici brani ed è stato, soprattutto negli anni ’80, una sorta di vera e propria icona sia musicale che televisiva. Nelle ultime ore il suo nome è tornato sotto la luce della ribalta e dei riflettori. Il motivo è che, in particolar modo sui social network, sono iniziate a circolare voci riguardanti il suo stato di salute e il suo decesso. Infatti si è diffusa la notizia che il figlio di Lucia Bosè fosse morto, non è la prima volta che ciò accade e succede.

In realtà è stata semplicemente posta l’attenzione sul fatto che lo spagnolo naturalizzato italiano sia ormai da parecchi anni lontano dal mondo dello spettacolo. Insomma, si può affermare con certezza che Miguel Bosè non è morto, ma abbia solo scelto di allontanarsi per un po’ dalle scene. A testimoniare e a confermare ciò è il fatto che il cantante non è più presente da molti anni nei vari programmi televisivi italiani, ma in generale ha deciso di non apparire più sul piccolo schermo.

Miguel Bosè oggi

Ci si chiede allora che fine abbia fatto Miguel e che cosa faccia oggi. Va detto che non è certo la prima volta che in Italia, ma non solo si perdono le tracce del cantante, dando adito a fake news su quali siano le sue reali condizioni. La sua però è sempre stata una scelta. Una decisione che ha sempre consistito nel prendersi una sorta di vera e propria pausa dalle scene e dai palinsesti televisivi. In realtà però il conduttore di Operazione Trionfo ha comunque, negli ultimi anni, lavorato ad altri e nuovi progetti, diventando persino registra di teatro, un’attività e un ruolo in cui ha debuttato ormai un po’ di tempo fa, ottenendo tra l’altro anche un discreto successo, sia dal pubblico che dalla critica. Inoltre, Miguel Bosè oggi ha anche pubblicato un album da solista, non smettendo così di fare il cantante. Per di più ha mandato in stampa il suo libro autobiografico. Un libro che è senza alcun dubbio pieno di aneddoti, di storie e di retroscena riguardanti la vita privata e professionale del cantante. Episodi che, molto spesso, fino a quel momento, erano sconosciuti ai più. Insomma, i fan del figlio di Lucia Bosè possono tirare un sospiro di sollievo, perché ha semplicemente scelto di lavorare dietro le quinte.

Tutto quest’interesse però dimostrato quanto, come già detto, lo spagnolo fosse davvero un’icona. Possono esser ricordate, tra le altre cose, le sue partecipazioni al Festivalbar, che ha vinto in ben tre occasioni. Non può poi esser dimenticato il suo ruolo dietro le quinte in numerosi format italiani, tra cui un’edizione del Festival di Sanremo. Impossibile poi non citare quando Miguel Bosè è stato coach di una squadra in una stagione del serale di Amici di Maria De Filippi. Insomma, un qualcosa che l’hanno reso a dir poco celebre nel nostro Paese.