Qualcosa di speciale storia vera: il lutto del regista

Qualcosa di speciale è un film sentimentale del 2009 con protagonisti Aaron Eckhart e Jennifer Aniston, tratto da una storia vera

Una storia d’amore, ma al tempo stesso la necessità di elaborare un lutto. Sono questi gli ingredienti di Qualcosa di speciale (Love Happens, nell’originale inglese), un film del 2009 diretto da Brandon Camp e interpretato dalla celebre coppia composta da Aaron Eckhart (Thank You for Smoking, Il cavaliere oscuro, Attacco al potere) e Jennifer Aniston (Friends, Una settimana da Dio, Io & Marley). La pellicola ha avuto un ottimo successo di pubblico al momento della sua uscita, guadagnando oltre 36 milioni di dollari al botteghino, e ancora oggi viene di frequente trasmessa in tv. Pochi sanno, però, che Qualcosa di Speciale è tratto da una storia vera, gli eventi del film sono ispirati a fatti realmente accaduti.

La sceneggiatura del film con Jennifer Aniston è stata scritta dal regista Brandon Camp assieme a Mike Thompson, ma la storia è originariamente tratta dalla vita vera che tocca in prima persona proprio il suo autore. All’epoca in cui è stato realizzato il film era solo un giovane sceneggiatore ancora poco noto, 38 anni di età e a curriculum vantava unicamente il soggetto e la sceneggiatura del film Il segno della libellula – Dragonly con Kevin Costner, e il soggetto della serie tv John Doe. Aveva però da tempo nel cassetto lo script di un film intitolato Brand New Day, che trattava il tema del lutto, e che in seguito sarebbe appunto diventato Qualcosa di speciale.

Il film tratta una storia d’amore e la perdita della donna amata, ma nella realtà il lutto di Camp era quello dovuto alla perdita della madre. Restava però il tema di fondo della storia: la difficoltà nell’affrontare il trauma della morte di una persona cara. L’autore che dopo la scomparsa della mamma non è uscito di casa per sei mesi ha spiegato che quanto accaduto lo ha spinto a riflettere su come funziona davvero l’elaborazione del lutto nelle persone, e ha iniziato a lavorare al film, che infatti parla proprio di questo. A confermarlo, ancora una volta, lo stesso Brandon Camp: ” È proprio quello che accadde a me quando morì mia madre” ha detto, a proposito del percorso seguito dal suo protagonista.

Qualcosa di speciale trama

La trama di Qualcosa di Speciale vede Ryan Burke (Aaron Eckhart) ha perso tragicamente sua moglie, e nel tentativo di metabolizzare il dolore che prova decidere di mettere per iscritto il suo percorso e le sue sensazioni. Inaspettatamente, il libro che scrive diventa un successo di pubblico e di critica senza eguali, che gli vale il rispetto e l’ammirazione di molte persone. Così, Ryan diventa una sorta di guru dell’elaborazione del lutto, venendo spesso invitato ad eventi e seminari in qualità di esperto dell’argomento.

Durante uno di questi viaggi di lavoro a Seattle, però, fa la conoscenza di Eloise Chandler (Jennifer Aniston), e tra i due scocca immediatamente la scintilla. Attraverso questo nuovo sentimento, però, il protagonista scopre di non avere affatto superato il dolore per la morte di sua moglie, e che il successo ottenuto come scrittoe gli ha permesso di vivere dentro una bolla, credendo di avere risolto i suoi problemi. Alla fine di Qualcosa di Speciale inizia così veramente un proprio percorso per mettersi alle spalle il lutto e cominciare una nuova vita.