Vite al limite Benji e David oggi sotto un treno: fioccano denunce

Benji e David sono stati tra i protagonisti di Vite al limite, nella sesta stagione. Cosa è successo dopo ha portato i due fratelli a rompere

Vite al limite è uno dei reality show di maggiore successo su Real Time, come dimostra il fatto che quest’anno è arrivato ormai alla sua undicesima stagione, originariamente trasmessa negli Stati Uniti sul canale TLC col titolo di My 600-lb Life. Dal 2013 (in Italia va in onda invece dall’anno seguente), Vite al limite segue gli sforzi di persone clinicamente obese nel corso di un anno, impegnate nel difficile tentativo di ridurre il proprio peso per ragioni di salute. Tra i protagonisti della sesta stagione, andata in onda nel 2018, lo show ha seguito Benji e David Bolton, due fratelli rispettivamente di 32 e 35 anni all’epoca. I due protagonisti dello show, originari di Houston, in Texas, riuscirono a portare a termine il loro percorso, ma ovviamente come per tutti i protagonisti del programma del dottor Nowzaradan c’è curiosità nel capire Benji e David di Vite al Limite oggi come stanno e come sono cambiati.

Di loro si sono abbastanza perse le tracce, se non fosse per il programma Vite al limite: e poi… (in originale, My 600-lb Life: Where Are They Now?), spin-off del reality di Real Time che va a cercare i protagonisti delle passate stagioni per vedere come sta proseguendo la loro vita dopo il programma. Quando la produzione ha cercato di rintracciarli perché raccontassero i loro progressi davanti alle telecamere, solamente Benji, il fratello minore, ha accettato di intervenire nello show. L’uomo ha raccontato che, sebbene all’epoca i due fratelli fossero molto uniti e si siano sostenuti a vicenda nel loro percorso, successivamente il loro rapporto è peggiorato, e i due hanno smesso di parlarsi.

Il motivo del peggioramento dei rapporti tra i due fratelli Bolton oggi è dovuto alla decisione di David, il maggiore, di fare causa a Megalomedia, la compagnia produttrice di Vite al limite. David ha accusato lo show perché i rapidi cambiamenti avvenuti nel suo stile di vita, a causa della perdita di peso e le operazioni chirurgiche che ha dovuto subire, gli hanno provocato frustrazione e depressione. La produzione non ha mai accettato di coprire le spese per le cure psichiatriche di cui David ha avuto bisogno come conseguenza della partecipazione al programma di Real Time. All’inizio, ha sottolineato David Bolton, la produzione aveva promesso che avrebbe pagato tutte le spese necessarie nel suo processo di perdita di peso. Al momento, quindi, negli Stati Uniti c’è una causa in atto contro lo show, anche se non ci sono ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Vite al limite Benji e David quanto peso hanno perso

Benji e David Bolton sono stati tra i protagonisti della sesta stagione di Vite al limite, realizzata nel 2018. I due fratelli texani esordirono nel programma che avevano entrambi superato i 30 d’età, e pesavano rispettivamente 264 e 339 chili. La situazione più preoccupante era ovviamente quella di David, che aveva raccontato al programma come fin da piccolo avesse sempre avuto gravi problemi di peso, dato che già a 10 anni d’eta pesava 64 chili.

I due seguirono un percorso con il dottor Younan Nowzaradan, seguendo una dieta specializzata e facendo maggiore esercizio fisico. Fin da subito, fu David quello che migliorò più rapidamente, ispirando il fratello minore Benji a impegnarsi di più. I progressi dei due fratelli Bolton nel corso di Vite al limite li rese qualificati per subire un intervento chirurgico per la riduzione del peso. Alla fine del loro episodio, e di un anno di lavoro, David era sceso a pesare 190 kg, mentre Benji era arrivato a 117. Anche dopo la fine della loro esperienza in Vite al limite, Benji e David hanno continuato a lavorare per ridurre il proprio peso.