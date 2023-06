Levante capelli: perché è tornata mora

Levante ha deciso di tornare mora e spiega il motivo per dire addio ai capelli biondi sfoggiati al Festival di Sanremo 2023 per l’armocromia

Torno Mo…lto presto. Con questa frase, che ha accompagnato un video, sì ironico su quanto successo negli scorsi mesi, ma è che anche un modo per anticipare il suo nuovo brano, Canzone d’estate,che uscirà il 23 giugno, Levante ha annunciato un ritorno al passato, ossia il tornare mora, i capelli vecchio stile. I follower e i fan dell’ex fidanzata di Diodato hanno subito chiesto maggiori chiarimenti, incuriositi dal che cosa potesse nascondersi dietro quel gioco di parole. E la conferma, per chi ancora avesse dei dubbi, è arrivata nella giornata di ieri, prima con un Tik Tok del dietro le quinte di un concerto di inizio giugno e poi con uno scatto su Instagram in cui Levante appare mora.

Insomma, ora tutto è ufficiale e in molti si chiedono il motivo di questo tornare alle origini della cantautrice catanese. La voce di Vivo ha spiegato, in più di un’occasione, il motivo della sua trasformazione ai capelli, hairy look notato da tutti all’ultimo Festival di Sanremo 2023 e per cui ha anche ricevuto molteplici critiche. E ora, sulle colonne di Vanity Fair, a dare una spiegazione sui capelli di Levante è stata la sua hair stylist di fiducia Graziella Cassianelli. L’esperta ha spiegato che per la cantante è terminato il periodo di cosiddetta follia, dove era necessario proporre un qualcosa di impattante. Perché l’artista, come spiega lei che la conosce bene, è sempre stata mora dentro e si è sempre piaciuta molto in questa versione. Poi, da bionda, c’era anche un problema di gestione del colore, inteso come tinta della chioma, nella quotidianità, perché non poteva avere una radice scura, poi un pezzo biondo platino e poi ancora un pezzo più dorato sulle lunghezze e punte.

Levante look: l’ironia della cantante

Insomma, un’ennesimo cambio di look per Levante, che, ancora una volta, ha scatenato e non poco il mondo dei social. D’altronde, nel video sopracitato per lanciare Canzone d’estate, lei stessa ha voluto utilizzare, in modo ironico e creativo, tutti gli insulti e gli attacchi ricevuti quando aveva i capelli biondi, prendendovi spunto per un trailer ormai diventato virale e in cui compaiono molti personaggi famosi, tra cui Fiorello, Amadeus, Pilar Fogliati, Paola e Chiara, Colapesce e Dii Martino. E, sempre in tono scherzoso, la siciliana ha definito il suo tornare mora, come la fine di un incubo e di un disastro.

Un cambio di look e di colore di capelli sottolineato con l’hashtag #iltempodimore, che, da circa 48 ore, accompagna tutte le sue foto e i suoi post social. Levante ha in primis mostrato ai suoi follower un video dove indossava una parrucca, per poi svelare la sua chioma, di nuovo nero corvino e raccolta sulla nuca, con le sopracciglia sono di nuovo scure. Uno scatto al 100% naturale, con il viso senza un filo di trucco e con le le lentiggini in vista. Uno scatto che diventa un modo per scherzare e ironizzare, ancora una volta, sulle imperfezioni e i difetti. Ma anche un modo per dare appuntamento ai concerti che Claudia Lagona (questo il suo vero nome all’anagrafe), terrà nei prossimi mesi, tra cui quello all’Arena di Verona, che si terrà il prossimo 27 settembre.