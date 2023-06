Anticipazioni Terra Amara Zuleyha in prigione rischia: incinta e veleno

Anticipazioni Terra Amara puntate turche e italiane: Zuleyha esce dal carcere, rischio morte con il veleno e la vendetta di della dottoressa Mujcan

Si prospettano delle puntate intense per i fan di Terra Amara, stando alle anticipazioni che arrivano dalla Turchia, soprattutto per chi ha a cuore il destino di Zuleyha, che ne vedrà davvero delle belle nelle prossime puntate in onda come di consueto sulle reti Mediaset. Come abbiamo visto, la moglie è finita in carcere dopo che Demir si è risvegliato dal coma e l’ha accusata di avergli sparato. La situazione di Zuleyha è davvero precaria, perché non solo si trova in prigione, ma non può vedere i figli e le detenute la minacciano continuamente, facendo temere il peggio per la propria incolumità. A ciò si aggiungono anche altri problemi, come quelli della dottoressa Mujgan, che è ancora follemente innamorata di suo marito Yilmaz e spera di veder presto morire la moglie di Demir per togliere di mezzo la rivale. La situazione in carcere precipita, secondo gli spoiler di Terra Amara che arrivano dalle puntare turche, quando Zuleyha inizia ad avvertire dei malori, che si fanno sempre più frequenti e costringono la polizia penitenziaria a intervenire.

Inizialmente, spoiler della soap turca alla mano, si pensa che i suoi problemi si salute siano riconducibili a una gravidanza, ma ben presto, anche a causa dell’emergere di malanni per le altre detenute, si capisce che in realtà la moglie di Demir non è affatto incinta, ma è stata avvelenata giorno dopo giorno. Inizialmente i primi sospettati di aver avvelenato Zuleyha sono Demir e Mujgan, ma chi sta cercando di uccidere la protagonista della soap opera turca è un’altra persona. Si tratta di Behice, la zia di Mujgan. Le anticipazioni di Terra Amara vedono le donne che prova a esaudire il sogno della nipote travestendosi da infermiera e introducendosi nella stanza della rivale della moglie di Demir, ma questa si sveglia e il piano di Behice manda tutto all’aria. Nessuno crede alla storia di Zuleyha, con i medici che pensano che si tratti solo di allucinazioni dovute ai dolori e di questo la stessa donna convince Yilmaz, pure se poi, quando si trova da sola con Mujgan, la attacca violentemente e la dottoressa chiede delucidazioni alla zia.

Anticipazioni Terra Amara Zuleyha come esce dal carcere

Per le anticipazioni di Terra Amara che arrivano dalla Turchia attacchi e l’avvelenamento rendono ormai evidente che Zuleyha non è al sicuro in carcere a questo punto interviene lo stesso Demir, che decide di far scarcerare la moglie per preservarne l’incolumità, convinto anche dalle parole di sua madre, che si è battuta con tutta se stessa per convincere il figlio a prendere questa decisione. Una volta fuori di prigione, la protagonista della soap turca pensa di essere più al sicuro e può finalmente rivedere i suoi figli, ma deve scontrarsi ancora con l’ostilità di Demir, che la tratta malissimo e le rende davvero difficile la vita. I pericoli, comunque, non sono terminati per Zuleyha, la cui vita finirà per essere in pericolo anche fuori di prigione. Behice, infatti, nonostante abbia fallito nel suo tentativo non rinuncia al proposito di uccidere la moglie di Demir e per perseguire il proprio obiettivo incita anche Mujgan, facendole credere con una finta lettera di Zuleyha che Adnan è il figlio di Yilmaz. La dottoressa rimane letteralmente sconvolta da questa rivelazione e giura di mettere fine alla vita della rivale, per cui nelle prossime puntate di Terra Amara vedremo Mujgan alle prese con le trame per uccidere Zuleyha, la quale anche fuori dal carcere deve guardarsi con attenzione le spalle.