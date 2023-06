Milena Vukotic morta: cosa è successo e come sta

Milena Vukotic morta è una delle notizie maggiormente diffuse sui social nelle ultime ore. Cosa è successo all’attrice

Oggi, sabato 17 giugno 2023, sono circolati online diversi articoli il cui titolo alludeva a un triste “addio” di Milena Vukotic, lasciando intendere fosse morta. Una notizia che è rimbalzata anche sui social con tantissimi commenti da parte degli utenti e dei fan della grande attrice che hanno voluto ricordare le sue più importanti interpretazioni. Un tam tam che non accenna ad arrestarsi nonostante non ci siano ufficialità e conferme su quanto accaduto. Milena Vukotic morta continua ad essere uno dei trend più cercati ma fortunatamente la notizia è priva di ogni fondamento. L’attrice ha semplicemente annunciato di voler fare un momentaneo passo indietro dal mondo del cinema, in attesa che le vengano riservati ruoli che ritiene più adatti a lei. Non si tratta, quindi, nemmeno di un ritiro definitivo, ma solo di una pausa, che alcuni siti hanno voluto sfruttare per fare clic facili.

Nonostante quello che sembrano suggerire alcuni siti internet, Milena Vukotic è ancora viva e gode di ottima salute. Purtroppo, alcuni siti hanno diffuso notizie clickbait sull’attrice divenuta celebre nel ruolo della moglie di Fantozzi e poi per la serie tv Un medico in famiglia. Non è la prima volta che note figure del mondo del cinema, della televisione o della musica italiane diventano vittime di simili “notizie”, che creano molta confusione online. La stessa Milena Vukotic era già stata data per morta da alcuni siti lo scorso febbraio.

Milena Vukotic carriera

Milena Vukotic (nome completo: Gemma Fausta Milena Vukotic) è nata a Roma il 23 aprile 1935, e ha dunque 88 anni d’età. Figlia d’arte (il padre era un commediografo jugoslavo, la madre una pianista italiana), oggi è ricordata dal grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nella serie Un medico in famiglia, nella quale ha lavorato dal 1998 al 2016, ma in realtà stiamo parlando di una delle migliori attrici italiane della sua generazione. Milena Vukotic ha avuto una lunga e proficua carriera di interprete teatrale, ma è spesso apparsa anche in televisione (il suo lavoro più recente, in quest’ambito, è Le fate ignorante – La serie, uscita nel 2022 su Disney+) e ovviamente anche al cinema.

Sul grande schermo è ricordata principalmente per il ruolo di Pina Fantozzi, moglie del celebre ingegnere interpretato da Paolo Villaggio, a partire dal terzo film della serie (Fantozzi contro tutti, diretto da Neri Parenti e dallo stesso Villaggio nel 1980), nel quale sostituì Liù Bosisio, presente nei due film precenti. Ma anche qui la carriera di Milena Vukotic è ben più ampia e densa di successi: ha esordito al cinema nel 1961 con Il sicario di Damiano Damiani, prendendo parte a decine di film fino al recentissimo Dante di Pupi Avati (2022). Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi del calibro di Luciano Salce, Dino Risi, Lina Wertmuller, Federico Fellini, Ettore Scola, Nanni Loy, Franco Zeffirelli, Pasquale Festa Campanile, Bernardo Bertolucci, Mario Monicelli, Carlo Verdone e Carlo Lizzani, oltre a importantissimi autori stranieri come Luis Buñuel, Andrej Tarkovwskij e Nagisa Oshima.

Milena Vukotic ha inoltre vinto un Nastro d’Argento (su quattro candidature) come Migliore attrice non protagonista per il film del 1993 Fantozzi in paradiso, diretto da Neri Parenti. Per lo stesso ruolo ha ricevuto una delle sue tre candidature ai David di Donatello; le altre due le sono state conferite per Amici miei – Atto II° di Mario Monicelli (1982) e per La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati (2013), sempre come attrice non protagonista.