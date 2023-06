Myrta Merlino lascia La 7: il motivo e dove va

Myrta Merlino lascia La7: il motivo dell’addio della nota conduttrice di L’Aria Che Tira e in quale altra emittente andrà a lavorare.

“Oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira“. Lo ha annunciato lei stessa, al termine della scorsa puntata del programma di La7: Myrta Merlino lascia dopo 12 anni e oltre 200 puntate il talk show d’attualità della rete di Urbano Cairo. Il programma diretto da Ermanno Corbella comunque non s’interrompe, e proseguirà con una nuova conduzione, per la prima volta nella sua storia senza la celebre giornalista televisiva che ha reso il programma noto tra il pubblico italiano. Molti, a questo punto, si stanno domandando dove andrà Myrta Merlino e chi prenderà il suo posto alla conduzione dello show a cui ha legato tutta la sua carriera.

In un post diffuso sui social network, la conduttrice ha parlato del suo addio a L’Aria che tira, ufficializzando la notizia e salutando tutti coloro con cui ha lavorato in questi anni. Myrta Merlino ha anche aggiunto che “The show must go on“, una frase che può essere riferita sia al suo programma sia alla sua carriera televisiva. Il motivo del suo addio a La7 non è noto, ma in realtà è abbastanza comune che, dopo un lungo periodo in una stessa azienda, una stimata professionista del mondo della televisione decida di cambiare e di dedicarsi a una nuova avventura professionale. Non ci dovrebbe essere alcun dissidio con la rete, che è stata ringraziata per l’opportunità offertagli e per tutti questi anni di proficuo lavoro.

Non ci sono informazioni ufficiali su quale sarà la sua prossima destinazione, anche se ci sono indiscrezioni a riguardo. Secondo il sito TvBlog, il futuro di Myrta Merlino sarà a Mediaset, dopo che l’opzione di un passaggio in Rai (più precisamente, si era parlato di Rai1) è sfumata. Secondo quanto rivelato dal sito specializzato nel mondo della televisione italiana, Myrta Merlino si trasferirà a Mediaset per condurre un nuovo programma d’informazione giornalistica su Rete4, che andrà in onda ogni mercoledì in prima serata. Questo talk show andrà a sostituire Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili.

“È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla” ha commentato Myrta Merlino riguardo il suo saluto a La7. L’Aria che tira andrà avanti con una nuova condizione, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere affidata al giornalista David Parenzo, che già in precedenza, a partire dal 2017, aveva occasionalmente sostituito la collega nel salotto di La7.

Myrta Merlino ha condotto L’Aria che tira per 12 anni, fin dall’ideazione del talk show politico di La7, nel 2011 (inizialmente era intitolato L’Aria che tira – Noi e l’economia; solo dal 2013 ha assunto la denominazione attuale). Lo show ha avuto un successo crescente, che si è confermato negli anni, facendone uno dei punti di riferimento dell’informazione giornalistica in Italia, al punto da venire spesso parodiato, ad esempio nel programma di Rai2 Quelli che il calcio, da parte dell’attrice comica Barbara Foria.