Vite al Limite Rena e Lee oggi: il tradimento e la tragica notizia

Vite al Limite Rena e Lee oggi hanno cambiato radicalmente le loro vite ma i fan non si sono felici di quanto successo dopo la cura del dott. Nowzaradan

Tra i protagonisti della sesta stagione di Vite al Limite, andata in onda per la prima volta nel 2018, lo show ha seguito Rena e Lee, una coppia originaria di Houston, nel Missouri, intenzionata ad avvalersi delle terapie dello show per riuscire finalmente a tornare a un peso sostenibile. Rena Kiser, all’epoca di 39 anni d’età, e il suo compagno Lee Sutton, 42 anni ai tempi, si erano rivolti al dottor Nowzaradan e alla produzione di Vite al limite dopo che già nel 2006 avevano cercato di ridurre il loro peso ricorrendo alla chirurgia bariatrica, ma senza alcun successo concreto. I due si erano conosciuti proprio in un centro bariatrico, ma due anni prima di quel tentativo: era stato Lee, quella volta, a tentare la via della chirurgia per ridurre il proprio peso, ed era finito ad avere come compagno di stanza il fratello di Rena. Aveva così conosciuto quella che sarebbe diventata la sua compagna, restando molto colpito dalla dolcezza con cui si prendeva cura. Il loro episodio, andato in onda in Italia su Real Time il 2 aprile 2018 e negli Stati Uniti su TLC il 10 gennaio 2018, è stato uno di quelli di maggiore successo nella storia dello show, e il pubblico è rimasto particolarmente colpito dalla storia di Rena e Lee. Ecco perché, cinque anni dopo, molti si chiedono che fine abbiano fatto i due.

Nel 2019, la produzione è tornata a incontrarli per un episodio dello spin-off Vite al limite: e poi… (in originale My 600-lb Life: Where Are They Now?), in cui Rena e Lee hanno raccontato di aver continuato a seguire la dieta del dottor Nowzaradan, continuando a perdere peso. In quell’occasione, avevano anche espresso il desiderio di sposarsi nel prossimo futuro, ma da quello che si sa il matrimonio non è mai avvenuto. Anzi, nel corso del 2019 Rena ha pubblicato un post su Facebook (poi cancellato) in cui accusa Lee di averla tradita, e successivamente entrambi hanno cambiato il proprio stato sentimentale in ‘single’. In seguito, Lee ha pubblicato sul social network una foto di lui in compagnia di un’altra donna. Pare che questa separazione sia durata poco: nel giro di poche settimane, sia Rena che Lee hanno cambiato il proprio status, scrivendo di avere una relazione, e hanno poi pubblicato delle foto di loro due assieme. A distanza di qualche anno non si sa realmente quale sia la situazione di Rena e Lee di Vite al Limite oggi. Tra i fan del programma però c’è grande sconforto per la scelta di Rena perché in tanti avevano già notato i modi violenti di Lee e speravano che alla fine la donna si fidanzasse con David, un amico della coppia che compare anche nella clinica del dottor Now.

Vite al limite Rena e Lee quanto peso hanno perso

Rena e Lee hanno preso parte come protagonisti al primo episodio della sesta stagione di Vite al limite, andato in onda nel 2018. All’epoca, i due avevano rispettivamente 39 e 42 anni e pesavano 249 e 324 kg, quando hanno deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per le sue cure. Hanno affrontato la dieta non senza difficoltà, in particolare Lee, a cui il ambiamento radicale delle proprie abitudini alimentari ha causato frequenti attacchi di rabbia e frustrazione. Alla fine dello show, il loro peso era sceso rispettivamente a 126 (Rena) e 186 (Lee) kg. Sappiamo dallo spin-off di Vite al limite girato un anno dopo che hanno continuato a seguire la propria dieta anche dopo la fine del programma, quasi dimezzando il proprio peso.