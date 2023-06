Grease kenickie Jeff Conaway causa morte: una tragica fine

Jeff Conaway è stato Kenickie di Grease. Chi era l’attore e la tragica causa della morte. In carriera è stato anche di il fotografo Mike di Beautiful

Un po’ come il suo collega John Travolta, anche Jeff Conaway ha raggiunto il successo e la celebrità grazie a Grease, quello che può essere definito, senza alcun timore di essere smentiti e contraddetti, il musical più famoso di tutti i tempi. Il suo ruolo è stato quello di Kenickie, ossia il numero 2 del gruppo dei T-birds, il classico bullo con giubbetto di pelle e sigaretta sull’orecchio. Quella dell’attore però, al di là della celebrità ottenuta con questa pellicola, è stata senza alcun dubbio una storia e un’esistenza a dir poco tragica e triste. A spiegare molto bene il tutto è stato un documentario, rivelato dal tabloid The Mirror, dove si racconta come Jeff Conaway abbia sviluppato una particolare malattia, una dipendenza dalla droga. Un problema che è però sorto dopo essersi gravemente danneggiato e fatto male alla schiena durante l’esecuzione dell’iconica danza della canzone Greased Lightning nel 1978. In seguito all’infortunio, a quanto pare, Kenicle di Grease è diventato dipendente da 12 diversi antidolorifici per intorpidire la sua agonia.

Insomma, sembrerebbe esserci un problema fisico sviluppatosi sul set all’origini di tutti i suoi mali e di tutti i suoi demoni. Ma tutta la vita privata di Jeff Conaway è stata comunque caratterizzata e dominata dall’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, un qualcosa che l’ha inevitabilmente accompagnato fino agli ultimi giorni della sua breve vita. Dipendenza che ha portato alla sua improvvisa scomparsa, avvenuta il 27 maggio 2011, quando l’uomo aveva compiuto solo 60 anni. L’attore di Grease, secondo le ricostruzioni che sono state fatte fin da subito, è stato trovato privo di sensi e svenuto nel suo appartamento da un suo amico. La causa della morte di Jeff Conaway è stata, secondo l’autopsia, dunque l’overdose. L’uomo comunque, negli ultimi mesi, soffriva per di più di una grave forma di polmonite e di sepsi. Lo stato di salute di Kenickie di Grease sarebbe però peggiorato a causa appunto dell’uso abituale di droghe. Dopo il ricovero in uno stato di coma irreversibile, la sua famiglia ha deciso di spegnere le macchine che lo tenevano in vita e di mettere fine alla sua sofferenza.

Jeff Conaway in Beautiful

Oltre che in Grease, Jeff Conaway nella sua carriera è stato protagonista anche in Beautiful, una delle serie tv più longeve e più conosciute in tutto il mondo. Il suo personaggio è stato presente nella soap americana che in Italia va in onda ancora oggi su Canale 5. Jeff Conaway ha interpretato il fotografo Mick Savage. Quest’ultimo era l’ex fidanzato di Kristen Forrester, che in quegli anni era impersonata da Teri Ann Linn. La donna, dopo il fallimento del suo matrimonio con Clarke, si è trasferita a New York proprio con lui. Un ruolo molto probabilmente non di primissimo piano, ma che gli ha permesso di raggiungere quel pizzico di notorietà e di celebrità. in più. L’attore prima di raggiungere il successo con Grease era stato anche in Happy Days e in un episodio di Kojak. Da ricordare anche la partecipazione in quanto puntate del cult La Signora in Giallo e un ruolo in Babylon 5.