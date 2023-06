John Travolta oggi cosa fa: la vita privata dell’attore di Grease

John Travolta non è morto. La star di Grease oggi è in Scientology, si dedica alla sua vita privata, ai suoi due figli e ai suoi hobby

Nelle ultime settimane si sono diffuse con una certa insistenza molte notizie legate alla morte di John Travolta oggi 69 anni. Ovviamente si tratta di fake news, l’attore di Grease è vivo al contrario della compianta Olivia Newton John. In molti si chiedono che cosa fa oggi Travolta una delle star più conosciute di Hollywood, visti anche i suoi numerosi film. Il volto di Tony Manero in realtà è molto attivo nella setta di Scientology, proprio il suo collega Tom Cruise. Un’altra curiosità riguarda il fatto che il classe 1954 abbia perso i capelli. Un qualcosa che ha, in un certo senso, creato un certo scalpore, visti che erano stati proprio questi ad aver fatto di Danny Zuko una sorta di vera e propria icona, in quanto era per tutti diventato il ragazzo alla moda protagonista di Grease.

Non mancano per l’attore della Febbre del Sabato Sera gli hobby e le passioni della sua vita privata. Tra queste può essere citato il collezionare aerei, motivo per cui ha trasformato la sua casa in un vero e proprio aeroporto con ben due piste di decollo e atterraggio. Insomma, un qualcosa che fa capire e non poco l’originalità del personaggio. Oggi John Travolta è vedovo, dopo la morte di sua moglie Kelly Preston a causa di un tumore al seno all’età di 57 anni. Non risulta che l’attore di Grease abbia attualmente una fidanzata e si dedica ai suoi due figli Benjamin 13 anni ed Ella, 23 anni di età. John Travolta ha perso un figlio nel 2009 quando il ragazzo aveva 16 anni. La causa della morte è la conseguenza di un attacco epilettico dovuto alla sindrome di Kawasaki.

John Travolta film

La carriera di John Travolta è iniziata nel 18 anni quando ha partecipato ad alcuni musical. Ed è proprio Grease, il musical più famoso di tutti tempi, a renderlo celebre nel 1971. Dopo qualche piccolo ruolo, nel 1977 è stata la volta del ballerino italoamericano Tony Manero in La febbre del sabato sera di John Badham. Ed è stato ancora una volta un grande successo, con tanto di candidatura agli Oscar. Al di là di questi due autentici capolavori, tra le sue pellicole possono essere ricordate il thriller Blow Out, ma soprattutto la commedia Senti chi parla, che avrà anche due sequel, Indimenticabile poi la sua presenza nel cast di uno dei più grandi successi di Quentin Tarantino, ossia Pulp Fiction. Un film dove l’ attore ha interpretato un un assassino cocainomane, Vincent Vega, e che gli è valso una nomination come miglior attore protagonista ai premi Oscar del 1995.

Nel 1997 la filmografia di John Travolta si arricchisce: è stato un agente FBI e un pericoloso terrorista in Face/Off – Due facce di un assassino, dove ha lavorato in coppia e si è alternato con Nicolas Cage. Negli anni 2000 sono stati tanti i film che l’hanno visto nel cast: Codice: Swordfish, dove è stato un agente segreto, Unico testimone, pellicola thriller ispirata ai fumetti della Marvel Comics, e le due commedie Be Cool, dove è tornato a lavorare con Uma Thurman tanti dopo Pulp Fiction, e Una canzone per Bobby Long. Negli anni più recenti non può essere citato Le belve, film del 2012 diretto da Oliver Stone e tratto dall’omonimo romanzo di Don Winslow. Infine, in Killing Season, ha avuto il ruolo di un veterano della Bosnia assetato di vendetta, lavorando accanto a Robert De Niro.