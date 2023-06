Amiche al limite oggi che fine hanno fatto

Amiche al limite è uno show di grande successo in cui due amiche si trovano a impegnarsi fianco a fianco per perdere peso. Che fine hanno fatto oggi le protagoniste?

Il successo ottenuto in questi anni dallo show Vite al limite, in cui in ogni episodio si raccontava un anno del percorso di individui clinicamente obesi che cercavano di ridurre il proprio peso, ha portato ovviamente a numerose imizitazioi e variazioni dello stesso format. Uno di quelli che ha riscosso maggiormente i favori del pubblico è Amiche al limite (titolo originale: Too Large) prodotto da Discovery+ a partire dal 2021, e arrivato in Italia su Real Time

In questo show, rimane centrale il tema della perdita di peso, per migliorare le proprie condizioni di salute e la propria vita, ma le protagoniste sono sempre una coppia di amiche. Lo show ha visto come protagoniste Meghan Crumpler e Vanessa Cross, accompagnate nel loro percorso dal dottor Charles Procter: le due donne sono state al centro del primo episodio di Amiche al limite, andato in onda in Italia su Real Time verso la fine del 2021. Meghan è stata la prima a rivolgersi al dottor Procter, desiderosa di migliorare la propria condizioni, che le causava molta sofferenza emotiva e l’aveva portata a convincersi di non meritare l’amore di nessuno. All’epoca, Meghan Crumpler pesava 225 kg e doveva usare una bombola d’ossigeno per respirare correttamente, dato che il suo peso le causava spesso l’affanno.

Dopo la prima visita con il dottore Procter, Meghan è rimasta positivamente coinvolta nel progetto, e ha deciso di parlarne anche all’amica Vanessa, che ha così deciso di entrare a sua volta nello show Amiche al limite e seguire la terapia fianco a fianco di Meghan. Per Vanessa, il dottor Procter ha previsto una cura che doveva portarla a perdere innanzitutto 40 kg, mentre per quanto riguarda Meghan il piano del medico era inizialmente quello di perdere 10 kg, così da poter smettere di utilizzare la bombola d’ossigeno e tornare a respirare autonomamente. La storia di Meghan e Vanessa ha immediatamente conquistato il pubblico, che si è rivelato molto interessato alla loro vicenda, in cui hanno saputo mescolare l’impegno per seguire la dieta imposta dal dottor Procter all’ironia e a un solido rapporto tra amiche.

Amiche al limite oggi come sono diventate

Meghan Crumpler è senza dubbio il personaggio più noto dello show Amiche al limite, anche perché tutt’oggi continua a usare i social per raccontare i suoi progressi. La donna, che aveva 42 anni all’epoca in cui fu realizzato il programma, ha seguito con successo il piano stilato per lei dal dottor Procter, raggiungendo rapidamente i risultati raggiunti. Dopo la fine dello show, ha continuato a seguire una vita sana, come da indicazioni del medico, perdendo molti altri chili. Ad oggi, Meghan gestisce un profilo Instagram in cui parla dei suoi progressi e cerca di ispirare altre persone a seguire un percorso di cura simile al suo, motivandole a migliorarsi.

Discorso un po’ diverso per la sua amica Vanessa Cross, che fin da subito ha dimostrato maggiori difficoltà nel ridurre il proprio peso. Nel corso del programma tv, la donna ha anche scoperto di avere un tumore alla pelle: dalle ultime informazioni a riguardo, però, dovrebbe aver fortunatamente superato quest’utimo problema. Su di lei e su cosa le sia successo dopo Amiche al limite si hanno poche informazioni, anche se diversi siti riportano che pure Vanessa, una volta guarita dal tumore, ha portato avanti con costanza il suo progetto di perdita di peso.