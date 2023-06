Federica Nargi marito e figli: il cuore batte per tre

Federica Nargi, 33 anni, è sposata con Alessandro Matri e ha due figlie. La vita privata dell’ex velina

Federica Nargi, 33 anni, è sempre sotto la luce della ribalta e dei riflettori per la sua vita privata e sentimentale. La romana è legata, da ormai parecchi anni, all’ex calciatore, e ora opinionista Dazn, Alessandro Matri. L’ex attaccante, nella sua carriera, ha indossato le maglie di Cagliari, Juventus, Milan e Lazio. I due si sono conosciuti in una nota discoteca milanese e da quel momento non si sono più lasciati. Da quel momento sono passati circa 13 anni e le cose tra i due vanno ancora a dir poco a gonfie vele. A testimoniare ciò, sono le loro due figlie Sofia e Beatrice, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2019. La coppia ha iniziato a vivere quando l’ex giocatore è approdato nella Capitale e da quel momento hanno iniziato a progettare la loro vita insieme. C’è chi si chiede quando i due si diranno il fatidico sì. In realtà molto spesso si è parlato delle nozze, ma sembra che, quantomeno per il momento, il matrimonio non sia nei loro piani. Del futuro però non v’è certezza. Per quanto riguarda gli ex amori di Federica Nargi non si può non citare Francesco Botta, ex concorrente del Grande Fratello con cui era fidanzata quando partecipò al concorso Veline che ovviamente vinse insieme a Costanza Caracciolo. La rottura arrivò dopo qualche mese, a separarli probabilmente la distanza e la popolarità raggiunta dalla showgirl. Oggi l’ex velina di Striscia la notizia vanta una carriera da influencer con un profilo Instagram molto seguito e apparizioni in televisione in show di successo come Verissimo e Gialappa Show.

Federica Nargi Velina

Federica Nargi, come tante altre soubrette del nostro mondo dello spettacolo, ha iniziato la sua carriera televisiva sul bancone di Striscia La Notizia facendo la velina. Un ruolo che la mora ha ricoperto per ben quattro anni, più precisamente dal 2008 al 2012. Tra l’altro, per ben due edizioni consecutive, ossia dal 2010 al 2012, ha condotto insieme alla sua compagna d’avventura, la bionda Costanza Caracciolo, lo show comico ideato da Antonio Ricci e intitolato Le nuove mostre. Insomma per lei il successo è stato un qualcosa di immediato. Lei stessa, in più di un’occasione, tramite interviste e ricordi social, è tornata su quest’esperienza ammettendo che per lei è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Un trampolino di lancio che la compagna di Matri ha sfruttato molto bene.

Tra le sue tante altre partecipazioni televisive dell’ex velina può essere ricordata quella al programma Pechino Express, dove ha fatto coppia, ancora una volta con Costanza Caracciolo. La Nargi però ha lavorato anche in teatro, visto che nel 2013 è andata in scena con lo spettacolo Lui e Lei. La si è vista però anche al fianco di Amadeus, nel programma Stasera tutto è possibile e recitando, con Claudia Cardinale, nella fiction Il bello delle donne … Alcuni anni dopo. Nel 2021 ha infine partecipato alla trasmissione Tale e quale show, in onda su Rai Uno e condotto da Carlo Conti e l’anno successivo ha poi presentato l’Integration Heroes Match. Federica Nargi è comunque sempre stata molto attiva sui social, dove spopola, avendo oltre 4 milioni di follower, ed è anche una modella, calcando numerose passerelle.