Chiara Nasti abiti da sposa marca e prezzo: come Ilary FOTO

Le foto del matrimonio di Chiara Nasti, 25 anni, con Mattia Zaccagni 28 anni: tre abiti da sposa marca e prezzo dei vestiti indossati dall’influencer napoletana

È stato celebrato il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni il 20 giugno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, stessa chiesa che fu per Francesco Totti e Ilary Blasi. L’influencer napoletana per le sue nozze ha scelto tre abiti da sposa della stessa marca che cambierà nel corso del ricevimento: uno per la cerimonia nuziale, uno per il taglio della torta e l’altro per il wedding party. La sposa è stata affiancata dalla wedding planner Erika Morgera per pianificare tutti i dettagli del suo sì con il calciatore della Lazio e vedendo l’organizzazione e soprattutto le scelte sartoriali riguardo ai vestiti nuziali sicuramente è stato curato tutto nei minimi dettagli. Per quanto riguarda il primo abito da sposa scelto da Chiara Nasti per il suo matrimonio in chiesa, la marca è Celebrity Sposa o meglio il nome dell’atelier dove lo ha acquistato che si trova a Napoli nel cuore del quartiere Vomero, un rinomato negozio del settore wedding molto apprezzato dalle vip visto che è stato scelto in precedenza da Elettra Lamborghini e recentemente da Virginia Mihajlovic.

Per quanto riguarda il marchio del primo abito da sposa di Chiara Nasti si tratta di Monique Lhuillier, un brand francese di gran lusso. Il luxury bride dress dell’influencer napoletana presenta un curatissimo corpetto a mezzo collo con ricami in macramè con un corpetto sensuale ma non volgare che porta gli stessi ricami della parte superiore dell’abito. Il gonnellone è molto elegante, ampio fin dal punto in stile principessa con un lungo romantico strascico, il velo lungo è ricamato sui bordi in linea con il corpetto scelto dalla moglie di Mattia Zaccagni. Il trucco è stato curato dalla make up artist Jessica Pezzella marcato ma non troppo riportando i colori tipici della sposa, riga nera sull’occhio, ombretto e rossetto rosa con una base molto luminosa. Chiara Nasti ha scelto di abbinare al suo vestito nuziale orecchini al lobo e nessun altro gioiello data l’importanza del capo scelto. Il bouquet è di gardenie bianche che ben si legano con il contesto. Il prezzo del primo abito da sposa di Chiara Nasti di Monique Lhuillier è davvero molto alto perché si tratta di tessuti e di una lavorazione molto pregiata e può superare anche i 20 mila euro.

Chiara Nasti abiti da sposa: marca e prezzo dei cambi

La location del matrimonio dell’influencer napoletana con Mattia Zaccagni è a Villa Miani a Roma dove sono presenti diversi ospiti vip in particolare la sorella della sposa, Angela Nasti, che le ha fatto da testimone, il calciatore Vittorio Parigini sposato con Francesca Zaccagni, sorella dello sposo. Il calciatore della Lazio e sua moglie sono già genitori di un bambino, Thiago, nato lo scorso 16 novembre a coronare la loro relazione che durava in segreto da due anni dopo la rottura dell’influencer con il calciatore della Roma Niccolò Zaniolo.

Dopo il buffet di benvenuto nell’ampio garden di Villa Miani, è arrivato il secondo cambio di vestito per la sposa che si è scatenata con il marito Mattia Zaccagni e gli invitati prima della cena seduti a tavola. La marca del secondo abito da sposa di Chiara Nasti è sempre un luxury brand dell’atelier Celebrity Sposa di Napoli. Questa volta l’influencer ha optato per una creazione più sensuale e meno romantica. Via il velo e capelli sciolti con un fermaglio di fiori a fermare l’acconciatura vaporosa. Il vestito è un prezioso modello a sirena con ampia coda che presenta un bustino con una generosa scollatura. Lungo le aderenze del bride dress si alternano delicate trasparenze e decorazioni di perline intrecciate a valorizzare il tessuto, interamente in macramè. Il prezzo del secondo abito da sposa di Chiara Nasti supera i 10 mila euro.