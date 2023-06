Chiara Nasti matrimonio: la scelta di Gollini e Angela Nasti FOTO

Tra gli invitati presenti al matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni c’è anche Pierluigi Gollini portiere del Napoli. Su Instagram la verità sul fidanzamento con Angela Nasti

Celebrato il matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni guardando gli invitati ci si chiede se alla cerimonia è stato ufficializzato il fidanzamento tra la sorella della sposa Angela Nasti e Pierluigi Gollini portiere del Napoli campione d’Italia 2022 2023. La risposta ha davvero dell’incredibile ed è facilmente ricostruibile dalle foto postate su Instagram dai diretti interessati. Le voci su una relazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex di Giulia Provvedi si sono intensificate dopo dei video apparsi sui social e le stesse dichiarazioni del portiere azzurro che si era definito in questo periodo molto sereno. La possibile coppia era stata beccata in un video che risale al compleanno del calciatore che in una storia Instagram del cantante Lazza appariva accanto ad una ragazza. In quel frame Pierluigi Gollini era seduto a cena a Milano accanto proprio ad Angela Nasti, un indizio che fece scatenare il gossip fino ad una indiscrezione su una possibile rottura dovuta ai comportamenti sopra le righe di lui che si sarebbe molto divertito alla festa scudetto del Napoli a cui era assente l’influencer. I follower attendevano dunque con ansia l’occasione per vedere insieme al matrimonio di Chiara Nasti, Pierluigi e la sorella della sposa e sono stati disattesi solo in parte. A sorpresa tra gli invitati alle nozze di Mattia Zaccagni è presente anche Gollini come testimoniato dallo stesso estremo difensore in una storia Instagram in cui si ritrae ad un matrimonio senza specificare di chi ignorando che era facilmente deducibile dal soffitto della chiesa in cui si trovava, chiaramente quello della Basilica di Santa Maria in Aracoeli di Roma. Nella foto appare con un vestito nero e ricami d’oro chiaramente firmato Versace.

Pierluigi Gollini e Angela Nasti fidanzati

L’ambiguità era probabilmente dovuta visto che il 20 giugno era anche il giorno del matrimonio di Gianluca Gaetano, calciatore del Napoli, con Maria Delle Cave. In tanti potevano infatti pensare che il portiere azzurro fosse alle nozze del compagno di squadra e non a quelle di Mattia Zaccagni con cui è legato in un rapporto di amicizia considerato come abbiano giocato insieme nel Verona nella stagione 2015-2016. Infatti la tesi che l’ex di Giulia Provvedi fosse presente di Chiara Nasti non perché fidanzato della sorella della sposa è avvalorata dal fatto che i due non sono apparsi insieme in chiesa: lei era all’altare accanto all’influencer in qualità di testimone insieme ad un’altra coppia di amici mentre la sua presunta nuova fiamma era nelle retrovie accanto ad altri invitati. Inoltre, sempre grazie alle storie Instagram, fino a poche ore prima della cerimonia era a divertirsi in barca con altri amici senza Angela Nasti impegnata nei preparativi delle nozze di Chiara fin dal giorno prima considerato che Mattia Zaccagni si reso protagonista della classica serenata napoletana la sera della vigilia del matrimonio.