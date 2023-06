Uomini e Donne Federico Nicotera e Carola si sono lasciati: “fingono”

Uomini e Donne: Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati? Il gossip impazza su una rottura per hype della coppia nata a marzo

Un’altra coppia in crisi a Uomini e Donne, si tratta di Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Questa edizione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi non ha avuto un grande successo per quanto riguarda la stabilità delle relazioni che in essa si sono create. Molti dei protagonisti di questa stagione del programma di Canale 5, come Luca Daffrè o Nicole Santinelli, non sono infatti durati molto nelle loro relazioni, dopo aver lasciato gli studi Mediaset. Adesso la stessa cosa sarebbe successa anche con Federico Nicotera e Carola Carpanelli, stando alle storie pubblicate sui social da entrambi negli ultimi giorni, che hanno convinto i rispettivi fan della rottura.

Per molti, insomma, questa crisi sarebbe ormai arrivata al suo definitivo epilogo, e la relazione tra l’ex tronista romano e la bionda corteggiatrice sarebbe ormai conclusa a tutti gli effetti. Eppure, non tutti sono convinti della versione che la coppia (o ex coppia, a questo punto) sta nascondendo dietro la parola privacy. Ci sono infatti alcune voci di gossip che mettono in dubbio la rottura tra Federico e Carola, pensando piuttosto a una strategia comunicativa per fare hype. Anche perché in questi mesi i due non hanno mai mancato di mostrare ai follower sui social i progressi della loro convivenza felice a Roma, e questa decisione di lasciarsi è avvenuta un po’ all’improvviso, nel giro di una settimana e senza che nemmeno siano stati diffusi dettagli sui motivi che hanno portato alla crisi di coppia tra l’ingegnere aeronautico e la studentessa trentina.

Così qualcuno, maliziosamente, sospetta che si tratti solo di un modo per fare parlare di loro e trovare nuove opportunità di carriera nel mondo dello show business, insomma che si siano lasciati per finta. Carola ambirebbe infatti a un lavoro da influencer a tempo pieno: il suo profilo Instagram conta già 180.000 follower, e la mail per le collaborazioni di lavoro è in bella vista nella bio. Federico, invece, punterebbe a un posto da concorrente in qualche reality show, e qualcuno immagina il Grande Fratello, anche se nel 2024 l’edizione Vip non ci sarà nella formula che conosciamo. Insomma una crisi tutta da ricostruire per i fidanzati nati al Trono Classico 2023.

Uomini e Donne Federico e Carola crisi

La storia d’amore tra Federico e Carola è nata nel corso del programma Uomini e Donne, con la scelta datata lo scorso marzo. I due si sono conosciuti, si sono subito trovati bene, decidendo tra alti e bassi, litigate furiose e baci appassionati di uscire dallo show per vivere da fidanzati. Nicotera e Carpanelli si erano frequentati per nove mesi e nonostante alcune liti c’erano stati anche tanti momenti d’intesa tra i due. Successivamente avevano raccontato a Verissimo, ospiti della conduttrice Silvia Toffanin, di essere andati a convivere a Roma e di avere molti progetti per il futuro.

Lontano dallo studio di Canale 5, però, la loro relazione ha retto poco. Già il 16 giugno scorsa Federico pubblicava sul proprio profilo Instagram una storia che lasciava intendere che le cose tra loro non stavano procedendo bene, ufficializzando crisi, mentre Carola chiedeva di rispettare la loro privacy. La coppia non ha però mai chiarito quale fosse il problema specifico, non dando altre informazioni ai fan sui social.

Pochi giorni dopo, però, il messaggio pubblicato nelle storie di Instagram da Nicotera sembra aver messo la pietra tombale sulla loro storia d’amore annunciando ambiguamente la rottura. Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno, l’ex tronista ha pubblicato un messaggio sulla loro relazione: “Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto”. La bionda, forse, ex fidanzata non ha replicato con dichiarazioni ma con foto che la ritraggono in discoteca e a studiare. Insomma sembra che al momento Federico e Carola si sono lasciati.