Villa De Sica a Capri venduta: prezzo stellare

Villa De Sica a Capri venduta: la lussuosa abitazione posseduta dal noto attore Christian De Sica sull’isola di Capri è stata venduta per una cifra stellare.

Ci è voluto forse più tempo del previsto, ma finalmente è stata venduta la villa di Christian De Sica a Capri. Il celebre attore romano, ma campano per via dei nonni paterni, l’aveva messa in vendita nel 2021, ma per quasi due anni nessuno si era fatto avanti con un’offerta convincente. Villa De Sica, come viene comunemente chiamata, era stata sffidata alla Lionard Luxury Estate di Firenze per trattarne in via riservata la cessione, che secondo varie fonti sarebbe stata possibile per la cifra stellare di 4 milioni di euro.

Christian De Sica aveva acquistato la lussuosa abitazione campana nel 1996 assieme alla moglie Silvia Verdone, sorella dell’ex compagno di classe e grande amico Carlo Verdone, con la quale è sposato dal 1980. La coppia a lungo ha trascorso gran parte del tempo, soprattutto durante le vacanze, nella villa isolana assieme ai propri figli, Brando e Maria Rosa. La frequentazione della località campana da parte della famiglia De Sica è stata così importante che l’attore è stato anche nominato cittadino onorario di Capri.

Christian De Sica ha ricordato che la prima volta che vide la rinomata isola del Tirreno aveva solo 9 anni, e la madre, l’attrice spagnola Maria Mercader, lo aveva portato lì a trovare suo padre Vittorio, noto attore e regista, che stava lavorando alle riprese del film La baia di Napoli, in cui recitava accanto a Sofia Loren e Clarke Gable. Proprio a Vittorio De Sica l’attore romano deve le sue origini campane: il genitore era nato a Sora, ma da genitori provenienti dalla provincia di Salero (il padre) e da Napoli (la madre).

Tuttavia, dopo un anno dalla messa in vendita la rinomata proprietà non aveva ancora trovato un compratore, e lo stesso problema si è protratto a lungo, nonostante la bellezza dell’abitazione e dello scenario unico in cui è immersa. Fino a oggi, almeno: poco fa, come riporta l’Ansa, la Lionard Luxury Real Estate ha comunicato che Villa De Sica a Capri è stata finalmente venduta. Trattandosi di una trattativa privata, non è dato sapere, al momento, né chi l’abbia acquistata né quale sia il prezzo definitivo dell’operazione.

Villa De Sica a Capri dove si trova

Villa De Sica è una lussuosa abitazione di oltre 250 metri quadrati di interni distribuiti su due piani, con tre camere da letto, quattro bagni e una dépendance con una spa. La villa è inoltre parte di una proprietà che vanta anche 2.000 metri quadrati di giardino con agrumeti e olivi. È parte del complesso denominato ‘I Quattro Venti’, di cui fanno parte numerose dimore storiche dell’isola di Capri, sita nel Golfo di Napoli.

La sua progettazione è avvenuta tra il 1900 e il 1903 sulla spinta del pittore e poeta statunitense Elihu Vedder, che successivamente la cidette a un altro noto artista suo connazionale, Earl Henry Brewster. Negli anni successivi, la cosiddetta Villa De Sica ha cambiato spesso proprietario, e ha visto tra i suoi ospiti più illustri scrittori del calibro di D. H. Lawrence e Joseph Beuys, che proprio sull’isola di Capri trovò l’ispirazione per la sua celebre opera pittorica Cy Twombly.