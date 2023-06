Anticipazioni Un Posto al Sole quando Ferri scoprirà Lara

Anticipazioni Un Posto al Sole: quando Roberto Ferri scoprirà che Tommaso non è suo figlio. La resa di Lara

Va avanti il piano di Lara per ingannare Roberto Ferri e riconquistare la sua posizione di potere a Palazzo Palladini, legando indissolubilmente a sé l’uomo più potente e influente della serie. Stiamo ovviamente parlando di Un posto al sole, la celebre soap opera in onda su Rai 3 addirittura dal 1996, che conta ormai 27 stagioni e oltre 6.000 episodi, e che vanta il titolo di prima soap opera mai prodotta in Italia. Nelle ultime puntate della serie gli spoiler di Upas hanno visto Lara Martinelli (interpretata dall’attrice Chiara Conti) fare ritorno a Palazzo Palladini con una sorpresa inaspettata: un bambino di nome Tommy, che la donna sostiene essere il figlio di Roberto Ferri (interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli). Come molti spettatori hanno sospettato fin da subito, le parole della donna erano in realtà false: il bambino è stato da lei acquistato, strappandola alla madre originaria dell’Est Europa, per avere un’arma con cui persuadere Ferri a riaccoglierla.

Per adesso, stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole sembra che il progetto ambizioso di Lara stia andando a buon fine, con Roberto che non sospetta minimamente la verità, ma presto una novità è subentrata, mettendo a rischio la realizzazione dei propositi dell’antagonista della soap opera di Rai 3. Si tratta di Ida, la vera madre di Tommy, che ha cambiato idea sulla sorte del proprio bambino ed è arrivata a Napoli per riprenderselo. La giovane diventa quindi il nuovo grande problema di Lara, anzi il suo unico vero ostacolo al raggiungimento dei propri obiettivi. Per questo motivo, Lara non intende permettere a Ida di metterle i bastoni tra le ruote, ma sa anche che deve stare attenta a ciò che fa, se non vuole destare i sospetti di Ferri.

La donna decide allora di cercare di manipolare Ida per allontanarla da Tommy e lasciarla portare avanti indisturbata il suo piano. Per il momento, Ferri continua a non conoscere la verità sul suo presunto figlio, ma le cose cambieranno perché dalle anticipazioni di Un Posto al Sole si sa finalmente quando l’imprenditore dei cantieri scoprirà che Tommaso non è suo figlio e smaschererà Lara Martinelli. C’è da attendere ancora un po’ prima di vedere in onda le puntate decisive che sono in programma, salvo cambi di rete, a settembre e quindi subito dopo l’estate.

Anticipazioni Un Posto al Sole Marina e Roberto

Oltre a questo, Roberto Ferri ha anche altri problemi con sua moglie Marina Giordano (a cui presta il volto Nina Soldano), con cui da tempo si trova in crisi. Ormai sembra che non ci sia alcuna speranza di sopravvivenza per il matrimonio tra i due, e adesso la donna ha deciso di fare sul serio, assumendo come suo legale Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole l’accordo tra la donna e il più acerrimo amico di Ferri non farà che aprire un’altra ferita nel loro rapporto. Dopo un tentativo di riappacificarsi, anche grazie all’aiuto di Filippo e Serena, la crisi scoppia in tutta la sua forza, e Marina decide infine di abbandonare Palazzo Palladini e trasferirsi a Londra. Roberto Ferri, a questo punto, le chiederà disperatamente di restare. Il destino della coppia è fortemente in bilico

e le contemporanee azioni di Lara per legare Ferri a sé non faranno che peggiorare le cose.