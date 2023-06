Sottomarino disperso TItan chi sono i milionari passeggeri: patrimonio

Ci si interroga su chi siano i milionari passeggeri del sottomarino Titan, disperso negli abissi nei pressi dei resti del Titanic

Ormai sono le ultime ore di speranza nelle ricerche, divenuta via via sempre più affannose, del sommergibile Titan, disperso nella giornata di domenica, precisamente dopo l’immersione verso il relitto del Titanic, molto spesso oggetto di vere e proprie visite guidate. Le possibilità di salvezza sono via via ridotte al lumicino, anche perché, con il passare del tempo, diminuiscono le ore di ossigeno a disposizione dei cinque passeggeri vip. Non a caso, secondo quanto riportato dall’Ansa, dovrebbe finire e terminare proprio nella mattinata di oggi. Ovviamente non stanno certo mancando le polemiche, ci si sono concentrate in particolar modo sulla sicurezza di uno scafo sperimentale.

Le attenzioni però si sono in gran parte spostate sui passeggeri del sommergibile. Tra questi spicca la figura del milionario britannico Hamish Harding. Il 58enne è noto per i suoi viaggi a dir poco costosi, tanto che può esser definito, oltre che un uomo d’affari, anche un vero e proprio esploratore spaziale, visto anche i suoi rapporti con Jeff Bezos. E, a proposito di businessman, a bordo ci sarebbe anche il 48 pakistano Shahzada Dawood, proprietario dell’azienda leader nel settore dei fertilizzanti, chiamata Engro. L’uomo tra l’altro ha una grande amicizia con Re Carlo. Con lui ci sarebbe anche il figlio Suleman, 19enne. Presente a bordo anche l’esploratore e pilota di sommergibili francese Paul-Henri Nargeolet. Il 77enne transalpino è stato, in più di un’occasione, definito il più grande esperto di tematiche legato al Titanic. Con tutti l’oro c’ è Stockton Rush. Il 61enne è infatti il patron di OceanGate, l’azienda proprietaria del Titan e che organizza questa tipologia di visite guidate.

Sottomarino disperso Titan quanto costa il viaggio

Ovviamente è più che lecito chiedersi quanto costi un viaggio di questo tipo e una vera e propria spedizione verso i relitti del Titanic. Una sorta di visita guidata e a dir poco particolare, che però non è certo alla portata di tutti. Infatti, come è fin troppo semplice capire e immaginare, il costo è a dir poco alto ed elevato, tanto che arriva a superare anche i 200.000 dollari, ossia i 180mila euro. Ma, entrando maggiormente nel dettaglio nello specifico, il prezzo per una gita nel fondo dell’Oceano a bordo di un sottomarino come il Titan può toccare i 250.000 dollari circa e quindi quasi 230mila euro. Appare fin troppo chiaro ed evidente che si tratti di un’esperienza che, per quanto entusiasmante ed emozionante, non è certo alla portata di tutti, ma solo di ultra milionari o miliardari.

Come detto, a organizzare nei dettagli il tutto è l’OceanGate. Ovviamente il viaggio non è un qualcosa che può durare solo e soltanto poche ore o un giorno, ma si sta parlando di quella che può essere definita una specie di crociera sottomarina dalla durata di più o meno otto giorni. E tra l’altro i mezzi subacquei mezzi a disposizione sono in grado di raggiungere una profondità di circa 4.000 metri e, come ha fatto ben vedere questa vicenda, sono progettati per ospitare solo cinque passeggeri.