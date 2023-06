Barbara Carfagna sorella di Mara Carfagna? Arriva la risposta

In molti si chiedono se la giornalista Barbara Carfagna sia sorella, o comunque parente, di Mara, ex soubrette ora parlamentare

Il cognome Carfagna è senza alcun dubbio molto noto e conosciuto ai telespettatori italiani. Il pensiero va sicuramente in primis a Mara, ex soubrette e protagonista di svariati programmi televisivi, ma ormai da parecchi anni impegnata nel mondo politico e membro della Camera dei Deputati. Il ministro, dopo tanti anni in Forza Italia, alle ultime elezioni politiche, svoltesi nel settembre del 2022, è stata eletta tra le fila di Azione, partito di cui poi è diventata presidente ed esponente di spicco.

In realtà però nel mondo del piccolo schermo, spicca anche la figura di Barbara Carfagna, affermata giornalista del mondo RAI. In molti si chiedono se le due siano sorelle o comunque se tra loro intercorra qualche rapporto di parentela. La risposta è negativa. Infatti tra le due non vi è alcun tipo di rapporto, avendo per di più anche origini e storie del tutto differenti, essendo una nata a Roma e l’altra a Salerno. Insomma si tratta solo di un normale caso di stesso cognome, Barbara Carfagna non è sorella di Mara Carfagna

Barbara Carfagna chi è

Come detto, Barbara Carfagna è una giornalista che si è fatta conoscere dai telespettatori e dal grande pubblico per avere condotto per molti anni il TG1. Nata il 6 maggio 1969 nella Capitale, in realtà, come scrive anche lei stessa sul suo profilo Instagram nella sua bio di presentazione, ha un passato nella musica come corista e violinista. Insomma, questa è stata la sua prima vera passione, con l’attività giornalistica che per lei è iniziata comunque nel 1994, quando ha cominciato a lavorare in alcune testate locali. La consacrazione è arrivata già dall’anno successivo, con l’ingresso in RAI. Barbara Carfagna per di più è anche professoressa alla facoltà di Sociologia dell’ Università La Sapienza di Roma.

I primi passi nella tv di Stato sono stati mossi accanto a Giovanni Minoli, più precisamente nel programma Mixer, che in quegli anni era trasmesso su Rai Due. Successivamente ha iniziato a collaborare con alcune rubriche del TG1, come Prima, Storia e Dialogo. Ha lavorato con le redazioni di Porta a Porta e Uno Mattina, nel periodo in cui era guidata e condotta da Monica Maggioni. La romana si è poi specializzata nella realizzazione di reportage per TV7 e Speciale TG1. A renderla ancor più volto celebre e conosciuto è il fatto, che, dal 2017, è diventata autrice e conduttrice per Rai 1 della trasmissione Codice: la vita è digitale. Questo format non è altro che un vero e proprio approfondimento sulle società digitali, il web, la tecnologia. Un programma dunque interamente dedicato all’era che stiamo vivendo, ossia quella di Internet, e che è arrivato alla quinta edizione. Insomma Barbara Carfagna ha ormai raggiunto quella che è la sua dimensione. A dimostrare ciò è il fatto che, sul suo già citato profilo Instagram, è seguita da oltre 8mila follower. Ed è proprio qui che molto spesso condivide molti importanti della sua carriera. Non si hanno invece notizie sulla sua vita privata e sentimentale.