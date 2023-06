Paul Walker come è morto e quando è successo

Paul Walker è stato la star della saga di Fast and Furious, fino alla sua morte prematura avvenuta pochi anni fa, e celebrata nei film della serie.

“Famiglia” è da sempre la parola d’ordine della saga di Fast and Furious, ed è questa l’idea che il franchise e i suoi attori, Vin Diesel su tutti, hanno portato avanti anche in occasione della tragica morte di uno dei membri più longevi e importanti del cast. Stiamo parlando di Paul Walker, protagonista fin dalla prima pellicola, uscita nel 2001, nel ruolo di Brian. L’attore nato a Glendale, in California, nel 1973, è stato a lungo la spalla di Vin Diesel nei vari film della saga d’azione più famosa degli ultimi vent’anni, recitando in quasi tutti gli episodi fino al settimo, uscito nel 2015. Alla celebre saga automobilistica, Paul Walker ha dovuto la sua fama: prima di esordire nel primo film, era un attore praticamente sconosciuto, e il successo ottenuto lo portò ad apparire in pellicole un po’ più note, come Un amore sotto l’albero (2004) con Susan Sarandon e Penelope Cruz, Trappola in fondo al mare (2005) con Jessica Alba, e Flags of Our Fathers (2006) diretto da Clint Eastwood.

Paul Walker è morto nei pressi di Santa Clarita, in California, il 30 novembre 2013, quando aveva solo 40 anni. L’attore stava rientrando insieme a un amico, Roger Rodas, da un evento di beneficenza per le vittime del tifone Haiyan, e si trovava al volante della sua Porsche Carrera GT, quando perse il controllo e si schiantò contro un lampione e poi contro due alberi. Rodas morì immediatamente per i traumi subiti, mentre Paul Walker per una combinazione dei traumi e delle ustioni dell’auto incendiata. Le successive indagini appurarono che la causa dell’incidente furono l’eccessiva velocità e l’usura delle gomme, che gli fecero perdere il controllo sulla curva della strada. Paul Walker lasciò una figlia all’epoca di 15 anni, Meadow, nata dalla relazione con la fidanzata Rebecca Soteros.

Le riprese del film Fast and Furious 7, all’epoca dell’incidente, non erano ancora concluse, e furono così temporaneamente sospese. La produzione riprese solo nell’aprile 2014, dopo importanti cambiamenti alla sceneggiatura per via della morte dell’attore protagonista. Il suo ruolo, nelle scene che mancavano, è stato reso più marginale, ed è stato aggiunto un epilogo in cui il suo personaggio si congeda dal resto della banda, decidendo di andare a vivere una vita tranquilla con la propria famiglia. Per le ultime scene, i fratelli di Paul Walker, Cody e Caleb, sono intervenuti sul set per sostituirlo, mentre il suo volto e la sua voce sono stati successivamente aggiunti in digitale tramite la post-produzione.

Paul Walker Fast and Furious

Nella saga di Fast and Furious, Paul Walker interpreta il personaggio di Brian O’Conner, un agente della polizia di Los Angeles che s’infiltra nel settore delle corse clandestine per sgominare una banda di ladri capeggiata da Dominic Toretto (Vin Diesel), Nel corso del primo film, uscito nel 2001, Brian s’innamora, ricambiato, di Mia, la sorella di Dom, e alla fine decide di schierarsi dalla parte del criminale, ormai divenuto suo amico. Il secondo capitolo, 2 Fast 2 Furious (2003), vedeva Paul Walker protagonista assoluto, ma ebbe scarso successo, e così il terzo film divenne uno spin-off ambientato in Giappone e con un cast del tutto diverso, in cui l’attore californiano è assente (ma in cui appare invece Vin Diesel).

Quest’ultima pellicola, diretta da Justin Lin e con un buon riscontro, ha rilanciato la saga, che dal quarto capitolo ha preso un corso più d’azione. Brian, ora agente del FBI, deve infiltrarsi in una nuova banda criminale, e questa volta decide di coinvolgere nel suo piano Dom, creando un’alleanza che viene portata avanti per tutti i film successivi. Nel frattempo, il personaggio interpretato da Paul Walker consolida la sua relazione con Mia, dalla quale avrà poi due figli. Al termine di Fast and Furious 7 (2015), la coppia decide di separarsi dal resto della banda per vivere una vita tranquilla e normale. Mia, poi, tornerà occasionalmente anche nel corso dell’ottavo e del nono film della saga.