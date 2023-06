Vite al Limite Alicia oggi: dimagrisce, si separa e denuncia Nowzaradan

Durante la sua esperienza a Vite al Limite Alicia Kirgan è stata una delle pazienti più apprezzata del dottor Nowzaradan ma nonostante questo lo ha denunciato

Quando Alicia Kirgan ha partecipato a Vite al Limite pesava più di 270 kg e, dopo aver visto come il suo peso e la sua dipendenza dal cibo influenzavano negativamente la sua vita e la relazione con il suo ragazzo, si è rivolta al Dr. Now. L’esperto chirurgo bariatrico ha dato alla paziente un regime rigoroso da seguire per perdere il peso sufficiente ad ottenere l’ok per l’operazione. La sua scelta di partecipare al noto programma è avvenuta quando il suo fidanzato di allora le ha detto di fare qualcosa per il suo peso e la sua dipendenza dal cibo. Secondo Alicia, i suoi problemi alimentari sono iniziati quando era molto giovane. Come è accaduto a tanti altri pazienti di Vite al Limite, un trauma l’ha portata a ricorrere al cibo come meccanismo di difesa. È cresciuta in una famiglia caotica in cui i genitori litigavano spesso. Si è rivolta al cibo (in particolare ai dolci zuccherati) per trovare conforto e non è mai riuscita a rinunciare ai prodotti ipercalorici. La partecipazione a Vite al Limite per lei è stata un successo: Alicia è riuscita a perdere 85 chili e dopo l’intervento chirurgico ha perso ben 166 chili. Alla fine Alicie Kirgan di Vite al Limite è passata da avere 282 kg a 116 kg, un peso che la donna non aveva dai tempi delle scuole medie. Dopo il successo dell’intervento, Alicia conduce una vita molto attiva. Si è impegnata ad andare in palestra tre volte alla settimana. Ha persino iniziato attività all’aperto impegnative, come l’arrampicata su roccia, tutti dettagli che è stato possibile scoprire grazie al suo profilo Instagram dove aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute e sui progressi che sta continuando a fare.

Vite al Limite Alicia oggi: la decisione contro Nowzaradan

Alicia di Vite al Limite oggi ha sempre fatto tesoro delle sue relazioni. L’ultimatum ricevuto da Tim Carter, il suo fidanzato di allora, l’ha ispirata a partecipare al programma. La perdita di peso li ha aiutati a riavvicinarsi, ma nel 2020 lei ha annunciato la loro separazione. Secondo Alicia, i due hanno deciso di prendere strade diverse, ma hanno continuato a fare il tifo l’uno per l’altra. Questo è accaduto dopo che Alicia ha preso posizione su Facebook per difendere Tim quando il montaggio dello show lo ha messo in cattiva luce. Nonostante il successo ottenuto con regime stabilito dal dott Nowzaradan e l’operazione avuta, Alicia di Vite al Limite oggi ha intentato una causa contro la serie. La paziente sosteneva che il team di produzione dello show aveva promesso di coprire tutte le spese mediche legate all’intervento chirurgico, ma non era riuscito a farlo. Sosteneva inoltre che Vite al Limite l’aveva costretta a fornire una valutazione psicologica imprecisa e affermava che la sessione di terapia della serie era stata sceneggiata. Alicia Kirgan ha continuato a vivere una vita più piena e felice. Di recente si è trasferita in Oregon e continua a praticare regolarmente l’arrampicata su roccia. Il suo peso le aveva impedito di farlo per molti anni.