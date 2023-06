Fred De Palma e Ana Mena nuovo singolo 2023 a Battiti Live VIDEO

Fred De Palma e Ana Mena hanno presentato in anteprima sul palco di Battiti Live Radio Norba il nuovo singolo 2023 che si preannuncia una nuova hit dell’estate nel testo e nel significato

Sembrava finita e invece a sorpresa nell’estate 2023 è tornata la coppia delle hit più amata di sempre: Fred De Palma e Ana Mena hanno presentato la loro nuova canzone. Il singolo di quest’anno arriva dopo l’enorme successo di Si Illuminava (o meglio Una volta ancora che è il vero nome del brano) uscito nel 2019. Dopo una lunga attesa social il re del reggaeton italiano insieme alla cantante spagnola ha annunciato che prima di diffondere il testo del nuovo singolo, registrato insieme, sarebbe stato presentato in anteprima alla terza tappa di Battiti Live da Bari del 25 giugno durante la quale era presente in scaletta. In questa serata, un po’ a sorpresa per chi non aveva avuto tempo di visualizzare i profili Instagram dei due artisti, il pubblico presente al tour di concerti di Radio Norba si è ritrovato ad ascoltare prima di tutti il brano. Dopo la presentazione di Elisabetta Gregoraci e Alan, Fred De Palma e Ana Mena hanno iniziato a cantare la loro nuova canzone estiva del 2023 e c’è un video spoiler pubblicato dal profilo Instagram della radio pugliese dove si può già ascoltare gran parte del singolo.

Il sound è quello a cui la coppia di hit ci ha abituati, quello del reggaeton misto ai suoni latini e al rap delle origini di De Palma. Sul palco di Battiti Live il reggaetonero è apparso con i capelli azzurri e gli occhiali da sole, un outfit molto stiloso con la classica collana da trap e un completo jeansato, camicia a mezza manica e pantalone a vita bassa. Ovviamente immancabile la canotta bianca. Non poteva che essere super sensuale il vestito di Ana Mena, un mini dress color argento che con le sue trasparenze sottolinea le curve della cantante, arricchito da swarovski e strass. L’outfit della spagnola è esaltato da uno stivale tinta su tinta sulle nuance del verde fino al ginocchio che la rendono ancora più ammaliante.

Fred De Palma e Anna Mena nuova canzone 2023 quando esce

Per quanto riguarda il nome della nuova canzone di Ana Mena e Fred De Palma del 2323 alcuni spoiler dicono che il titolo sia Melodia Criminal ma non c’è niente di ufficiale che possa confermare queste ipotesi. Nel video apparso sui social già si sente inconfondibile il ritornello “Aspetto che sale sale sale questa voglia di viverti e non dimenticarti”. Un’altra domanda a cui non c’è risposta è quando esce il singolo ma probabilmente dovrebbe essere venerdì 30 giugno dato che in genere le ultime uscite discografiche vengono fatte in questo giorno della settimana. Ad un primo veloce ascolto la sensazione è che Fred De Palma e Ana Mena abbiano puntato anche ad una hit dal ritmo di bachata con l’obiettivo di riportare questo ballo nuovamente in testa alle classifiche dopo Obsesion degli Aventura. Una sola cosa è certa è che già questo primo spoiler del brano è stato accolto con un enorme entusiasmo social e che questo nuovo singolo 2023 della coppia italo spagnola si preannuncia già un successo.