Tim Summer Hits Stefano De Martino perché non c’è: la smentita spiazza

Tim Summer Hits perché Stefano De Martino non fa parte del cast dei presentatori sostituito da Nek: il motivo lo spiega lui

Era già noto da tempo, ora è ufficiale: Stefano De Martino non c’è al Tim Summer Hits 2023. Assente sul palco per l’intera estate delle sei tappe tra Roma e Rimini, accanto ad Andrea Delogu a sostituire l’ex giudice di Amici è il cantante Nek che torna così su Raidue dopo Dalla strada al palco. Un boccone amaro da digerire per i fan che l’anno scorso avevano molto amato il napoletano nelle vesti di conduttore musicale, avevano apprezzato la sua verve e la sua velocità nel presentare gli artisti, tanto quanto la naturalezza in diretta televisiva. Soprattutto in molti, a causa anche dei rumors di gossip, avevano notato un discreto feeling tra Stefano De Martino e Andrea Delogu che sembrava non essere sfuggito nemmeno a Belen Rodriguez. Potrebbe esserci lo zampino della gelosia della focosa argentina a separare la coppia artistica ma nonostante questa ipotesi sul perché De Martino non c’è a Tim Summer Hits sia molto suggestiva, è stata prontamente smentita.

Va sottolineato che il già ballerino è diventato un volto consolidato di Raidue visto che da anni conduce con successo la trasmissione Stasera Tutto È Possibile con ottimi ascolti, infatti il game show insieme a Francesco Paolantoni ha spesso superato il 10% di share, un ottimo risultato per la seconda rete di Stato che viaggia su cifre differenti di pubblico rispetto alla rete ammiraglia. Inoltre il marito di Belen e padre di Santiago è stato inserito in palinsesto anche per la seconda serata di Raidue con il Bar Stella, un varietà ispirato alla stessa vita del conduttore molto legato all’attività che aveva suo nonno a Torre Annunziata, comune del napoletano a cui deve le sue origini. Altra ipotesi girata erroneamente sul web e dunque da scartare è quella relativa a Stefano De Martino fatto fuori dal Tim Summer Hits visto che è molto apprezzato da Raidue.

Tim Summer Hits 2023 Stefano De Martino spiega perché non c’è

Dunque non centrano Belen Rodriguez e nemmeno bocciature dei vertici Rai, è stato lo stesso ballerino a spiegare perché l’ex ballerino di Amici non c’è accanto ad Andrea Delogu nell’appuntamento estivo ormai diventato un cult per la musica italiana. Stefano De Martino ha spiegato che essendo stato troppo in televisione quest’anno tra Stasera Tutto È Possible e Bar Stella, oltre alla festa dallo stadio Diego Armando Maradona per il Napoli Campione d’Italia 2022 2023, ha preferito non essere onnipresente per evitare la saturazione. Ovvero secondo il conduttore apparire troppo e così frequentemente in tv potrebbe essere deleterio e stufare i telespettatori. Inoltre quest’anno è impegnato anche nel suo primo tour teatrale da solista dopo i successi ottenuti insieme a Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Lo spettacolo portato in scena in tutta Italia dal titolo Meglio Stasera! si è concluso a fine maggio e ritornerà ad inizio 2024 con date già fissate a Roma e a Torino. Lo stesso De Martino ha annunciato che pian piano vorrà dare spazio a teatro e fare meno televisione anche per questo non c’è a Tim Summer Hits.