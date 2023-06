Valentina Lodovini ha un marito? La verità dopo anni

La vita privata di Valentina Lodovini: chi è il marito e la verità sui figli dell’attrice originaria di Umbertide

Valentina Lodovini è una delle attrici più quotate del momento. La 45enne, conosciuta in particolar modo per la sua partecipazione a film di grande successo, come, per esempio, Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud e Cambio tutto, ha ricevuto numerosi riconoscimenti in carriera tra cui il Nastro d’Argento come migliore attrice in un film commedia (10 giorni con Babbo Natale). Molto spesso però a incuriosire, come accade per grande parte dei personaggi pubblici. è stata la sua vita privata e sentimentale. Infatti in molti si chiedono se Valentina Lodovini abbia un marito oppure sia comunque legata a qualcuno. A raccontare la verità nel dettaglio è stata in realtà la stessa diretta interessata, in particolar modo in un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa ai microfoni del noto settimanale Vanity Fair. L’umbra ha raccontato, senza troppi giri di parole, di aver avuto e di aver vissuto nella sua vita una grande e appassionante storia d’amore. Una storia d’amore che è durata per sei anni, più precisamente dal 2010 al 2016. La Lodovini ha parlato di quello che è stato per lei un sentimento vero e un amore incondizionato.

Con il senno di poi però, con questa love story che è ormai finita da tempo, è sempre più convinta del fatto che il mai e il per sempre andrebbero eliminati dal vocabolario. E questo perché troppo spesso l’attrice si è sentita colpevole di trascinare i rapporti e di non riuscire a lasciare andare via le persone a cui si lega, si affeziona e di cui si innamora. Un qualcosa che, secondo lei, l’ha portata a perdere e a sprecare del tempo, che per lei magari, sempre a mente fredda, sarebbe potuto essere prezioso. Per quel che riguarda l’attualità, Valentina Lodovini al momento sembrerebbe essere single. Sui social non trapela alcuna indicazione, segnale o indizio. La protagonista di Benvenuti al Sud sembra amare viaggiare e la solitudine, senza però trascurare le sue emozioni. Nulla però può essere escluso, nemmeno che la 45enne stia vivendo un amore lontano dalle luce dei riflettori e della ribalta.

Valentina Lodovini figli

Chiarita la sua situazione sentimentale, con grande attenzione a quanto accaduto in passato, da anni si pensa che Valentina Lodovini abbia dei figli. La risposta è negativa. L’attrice nata a Umbertide ma che più volte ha raccontato di essere di Sansepolcro in Toscana, è comunque intervenuta, con la sua solita sincerità e schiettezza, anche sull’argomento durante la già citata intervista a Vanity Fair. Infatti è stata lei stessa che ha confessato di non aver mai sentito quell’istinto e quella necessità che poi porta alla maternità. In futuro poi nulla può essere escluso. Al momento l’attrice pare essere molto concentrata sul presente e sulla sua carriera. Nel 2023 è stata nel cast di I migliori giorni con la regia di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno e tra le interpreti di La terra delle donne, pellicola diretta da Marisa Vallone.