Chi conduce Morning News su Canale 5: la trasmissione scelta dall’emittente Mediaset per l’estate 2023 e che prende il testimone da Mattino Cinque

Con l’arrivo dell’estate cambia il palinsesto di Canale 5: Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno salutato il pubblico della rete ammiraglia della Mediaset per lasciare posto a Morning News, programma che si occupa principalmente di politica, cronaca e attualità e che viene trasmesso in contemporanea anche su TGcom24. Per tutto il periodo estivo il talk show andrà in onda dalle 8.40 alle 10.50 dal lunedì al venerdì. Non si tratta di un debutto assoluto perché Morning News è alla sua terza edizione dopo la prima puntata andata in onda il 26 luglio 2021 e l’ottimo riscontro di pubblico ricevuto anche nell’edizione andata in onda nell’estate 2022. Un format collaudato e che vede al timone una presenza che il pubblico Mediaset conosce bene: chi conduce Morning News su Canale 5 è infatti Simona Branchetti che ormai è diventato una certezza del palinsesto della rete e che da anni è uno dei volti anche del TG5. Inoltre per circa venti puntate è stata anche al timone di Pomeriggio Cinque News per sostituire Barbara D’Urso a cavallo del 2021 e 2022.

Simona Branchetti carriera e vita privata

Simona Branchetti, 45 anni, come detto, è una giornalista e conduttrice di Canale 5. Nata a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, è quindi di origini romagnole. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza, è diventata giornalista professionista nel 2005. I suoi primi passi sono stati nella carta stampata e nei giornali, ma, dopo pochissimo tempo, c’è stato l’approdo sul piccolo schermo. Odeon TV, Happy Channel e Tmc: queste sono le reti in cui ha piano piano iniziato a farsi conoscere dai telespettatori e dal pubblico da casa. Una gavetta di tutto rispetto per la conduttrice di Morning News che nel corso degli anni ha acquisito l’esperienza necessaria per fare il salto a Mediaset. Simona Branchetti ha poi lavorato nella redazione del programma di approfondimento Focus, in onda su Agrinews, e su StreamNews, tg di approfondimento di Stream Tv. Un altro passo importante per lei è avvenuto nel 2003 quando è entrata a far parte della redazione di SKY TG24 dove è rimasta per quattro anni, fino al 2007. In quest’occasione ha spesso condotto in coppia con Marco Congiu il telegiornale collocato nella fascia pomeridiana.

Nel 2007 il suo arrivo nel mondo Mediaset, dove, da molti anni, conduce il TG5. La vita privata di Simona Branchetti è caratterizzata da due matrimoni conclusi: dal 2008 al 2013 è stata sposata con Federico Quaranta, anche lui conduttore e speaker radiofonico. Successivamente ha avuto una relazione con l’avvocato Carlo Longari e nel 2017 è convolata a nozze per la seconda volta. Nel 2021 la coppia si è separata, una rottura sofferta per la giornalista che ha spiegato in un’intervista di aver vissuto una separazione drammatica. Ad aiutarla sono stati i familiari, gli amici e l’ex marito Federico Quaranta con cui ancora oggi ha ottimi rapporti, inoltre il lavoro è stata la valvola di sfogo ideale per lei perché in realtà la rottura è avvenuta prima della pandemia di Covid, in un momento davvero complicato che ha reso ancora più difficile la ripresa.