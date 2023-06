Temptation Island 2023 Andrea Della Cioppa chi è da Uomini e Donne

Andrea Della Cioppa è uno dei tentatori di Temptation Island 2023. Non scelta di Uomini e Donne corteggiava Veronica Rimondi

A fare da sfondo a Temptation Island sono i tentatori e le tentatrici, che, molto spesso, anche nelle passate stagioni, hanno rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel cast del 2023 del programma condotto da Filippo Bisciglia spiccano volti noti che già hanno avuto esperienze in programmi trasmessi in televisione. C’è chi viene dal mondo dei social, influencer Instagram e TikTok, chi ha fatto qualche comparsa in fiction e spesso chi ha preso parte a trasmissione su reti Mediaset prodotte dalla fascino di Maria De Filippi. Tra i tentatori del 2023 di Temptation Island c’è Andrea Della Cioppa. Questo nome non ci è nuovo, il 32enne romano è stato infatti un corteggiatore nel recente passato, nel 2021, a Uomini e Donne. Nato a Pescara il 25 novembre del 1992, Andrea è laureato in Scienze Motorie e, nella vita di tutti i giorni, fa il personal trainer e il chinesiologo. Nel passato è anche stato calciatore, più precisamente un attaccante. In realtà è divenuto molto noto anche sui social network, in particolare su Instagram, dove cura un profilo chiamato Adcsalutesport92, dove propone contenuti legati al mondo del fitness, con tanto di consigli e di ricette utili alla salute del corpo.

Andrea della Cioppa chi corteggiava a Uomini e Donne

Andrea Della Cioppa oggi a Temptation Island corteggiava a Uomini e Donne Veronica Rimondi. Intenso è stato il suo percorso. Esordí attaccando Tina Cipollari, facendosi notare per la suo parlantina. In ombra fin a quel momento, ha iniziato ad entrare nelle grazie della Tronista milanese che ha cominciato a portarlo in esterna. Così, a sorpresa, in un trono classico che sembrava scontato fin dalla prima puntata, è riuscito ad andare molto avanti nel suo percorso nel dating show, lasciando sempre quella sensazione agli opinionisti che fosse più interessato alle telecamere che a corteggiare la Rimondi. Andrea di Temptation Island ha così iniziato a dimostrare quanto ci tenesse alla tronista con cui nel tempo è nato un feeling molto particolare e forte fino ad arrivare al bacio. Non sono mancati i confronti e le discussioni, ma nemmeno i momenti di tenerezza. Una conoscenza che ha portato persino a un litigo con l’altro pretendente, ossia Matteo Farnea. Alla fine nel suo percorso a Uomini e Donne Andrea della Cioppa è stato la non scelta di Veronica Rimondi a favore del Veneto. Oggi la Rimondi è ancora fidanzata con Matteo con cui convive e vuole sposarsi.

Il tentatore, durante quella puntata, dopo un momento di inevitabile delusione e amarezza, ha comunque augurato il meglio a quella che è stata la tronista, non cercando scuse e motivazioni particolari. Successivamente, in alcune interviste, l’ex corteggiatore romano aveva messo di non esserci rimasto troppo bene, ma di non aver perso la voglia di innamorarsi. Voglia che l’avrebbe portato verso nuove avventure e possibilità. Si era vociferato per un posto sul Trono Classico. Attualmente la sua possibilità da single si chiama invece Temptation Island.