Concerto Fedez Love Mi Milano chi è la conduttrice

Chi è la conduttrice del concerto Love Mi 2023 in scena stasera 27 giugno in Piazza Duomo a Milano

Stasera 27 giugno è il giorno del concerto benefico, organizzato da Fedez, Love Mi 2023, che si tiene in Piazza Duomo a Milano. L’evento è sponsorizzato e organizzato dalla Fondazione Fedez. Il fine e lo scopo è quello di dare dare vita a una raccolta fondi, basata sugli sponsor e sulle pubblicità, visto che l’ingresso sarà, proprio come lo scorso anno, completamente gratuito. Ma non mancherà il supporto dei telespettatori, con l’invio di un sms a un numerico benefico. Tra gli ospiti ci saranno moltissimi cantanti, tra cui possono essere ricordati Annalisa, gli Articolo 31, Angelina Mango, Ana Mena, Achille Lauro, Clara e Francesca Michielin.

Il concerto, che tra l’altro sarà trasmesso in streaming su Mediaset Infinity dalle 18:00 e su Italia 1 a partire dalle ore 19:00, vede una conduzione a due voci che introdurranno i cantanti che partecipano all’evento alla sua seconda edizione dopo il grande successo dello scorso anno. La conduttrice del concerto di Fedez Love Mi a Milano è Mariasole Pollio. L’attrice è affiancata da Max Angioni comico conosciuto dal pubblico grazie alla sua partecipazione a Italia’s got talent e LOL – Chi ride è fuori. La partecipazione alla produzione targata Amazon lo ha portato alla consacrazione definitiva, dopo una lunga gavetta iniziata a Como, paese d’origine, e l’apprezzatissima performance a Italia’s Got Talent.

Maria Sole Pollio chi è

La conduttrice del concerto di Fedez Love Mi a Milano, Maria Sole Pollio, è un’attrice napoletana seguitissima su Instagram, come dimostrato e testimoniato dal suo milione e mezzo di follower, diventando così una sorta di vera e propria influencer. Nata nel 2003, la recitazione per lei è stata una sorta di vero e proprio destino, visto che si è avvicinata a questo mondo quando aveva solo e soltanto tre anni. A sette anni si è iscritta a una Scuola di Cinema della sua città ed è da lì che per lei è iniziato un percorso lunghissimo e ricco di grandi soddisfazioni. Il debutto televisivo per lei è arrivato a 13 anni, con una piccola parte nella serie tv Rai Don Matteo. Poi Mariasole Pollio è entrata a far parte del cast di Se son rose fioriranno, film di Leonardo Pieraccioni, e di La regina di Cuori, cortometraggio tutto made in Italy.

Inoltre ha scritto anche il libro Oltre, che ha segnato il suo debutto come scrittrice. La conduttrice del concerto Love Mi organizzato da Fedez a Milano è poi sbarcata nel mondo del piccolo schermo, essendo stata la co-conduttrice di Battiti Live. Il mondo della musica è diventato parte fondamentale per la sua carriera perché ha condotto anchr il Coca Cola Summer Festival e il Tezenis Summer Festival. Per quel che riguarda la sua vita privata e sentimentale, il mondo del gossip non è indifferente a Mariasole Pollio infatti le sono stati attribuiti moltissimi flirt. L’ultimo sembra essere quello con il calciatore della Juventus Dusan Vlahovic, in precedenza il suo nome è stato accostato anche al cantante Federico Rossi. In realtà l’attrice è felicemente fidanzata con Marco Salvadori che di lavoro è batterista e fa parte dei Room 9, trio musicale che rappresenta la sua seconda esperienza nel settore dopo l’avventura con gli ICON808