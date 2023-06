Temptation Island 2023 cosa è successo ieri sera 26 giugno

Come è finita la prima puntata di Temptation Island 2023 di ieri sera 26 giugno: Gabriela show, Alessio il tentatore, falò di confronto Manu e Isabella

La puntata di ieri sera di Temptation Island 2023, la prima di questa stagione, non ha deluso le attese. Dal primo minuto fino alla fine quasi all’1 di notte è stato un continuo crescendo di emozioni e colpi di scena. I punti chiave di lunedì 26 giugno del programma condotto da Filippo Bisciglia sono stati lo show diventato già virale sui social con meme e clip di Gabriela, estetista di Scafati e concorrente con il fidanzato Giuseppe, le parole forti di Perla nei confronti di Mirko, le accuse e l’indifferenza di Federico e il falò di confronto anticipato tra Isabella e Manu. Partiamo però da Alessia che ha confermato quello che un po’ i telespettatori si aspettavano. Il suo fidanzamento con Davide non funziona anche se dura da undici anni: è noto che lei lo abbia tradito frequentando per due anni un amante più grande di lei d’età ma ciò non le ha impedito di mettersi in gioco con il tentatore Davide Blanda, 30 anni di Novara ex aspirante tronista di Uomini e Donne. Il pensiero della fidanzata Alessia è chiaro: non ha senso partecipare a Temptation Island senza farlo attivamente al contrario di Davide che invece non si è avvicinato a nessuna tentatrice e non permettendo così a Filippo di mostrarle alcun video nel villaggio delle single. Una volta visto come si sta comportando la compagna, lui l’ha definita una gatta morta anche perché con la scusa di fargli leggere una lettera scrittale da un’amica lo ha fatto salire in stanza. A sorpresa Alessia è invece convinta che il fidanzato abbia colpe importanti per quanto riguarda la crisi e il tradimento da lei perpetuato, non le dà le attenzioni che merita e la giudica facendola sentire sbagliata.

Passiamo alla coppia formata da Gabriela e Giuseppe che nella puntata di Temptation Island 2023 di ieri sera 26 giugno hanno attirato l’attenzione dei social. Originari di Scafati, lei è un’estetista di 19 anni, lui lavora nella ditta di famiglia che cura moto. Il fidanzato si è subito lasciato andare alla scoperta delle single avvicinandosi prima a Nancy e poi a Roberta entrambe napoletane. Sono stati però atteggiamenti e parole in particolare che hanno ferito profondamente Gabriela che è già protagonista di un momento iconico sulle note di Bastardo di Anna Tatangelo dato che nel corso della puntata lo ha insultato più volte dopo aver visto nei video che il ragazzo si lamentava per essersi fidanzato troppo giovane e di aver perso quei divertimenti tipici dell’adolescenza. Dopo aver giurato vendetta, Gabriela ha fatto arrabbiare non poco Giuseppe per essersi messa a ballare in minigonna fumando una sigaretta. Al contrario nella coppia formata da Perla e Mirko, è stata lei, originaria di Salerno, a rendersi protagonista di diversi video discutibili. Prima ha rivelato a tutti la noia che prova nella coppia e l’intimità priva di passione che caratterizza la sua relazione negli ultimi tempi, si è fatta poi massaggiare un piede il primo giorno all’Is Morus Relais da un tentatore. Il fidanzato è rimasto male ovviamente di quanto visto e ha provato a spiegare perché lui è apatico nell’ultimo periodo. Non sopporta che a Perla non vada mai bene niente di ciò che fa, a tal punto che non le ha più fatto la proposta di matrimonio perché lei si lamentava sempre anche dopo una festa a sorpresa.

Temptation Island 2023 Manu e Isabella falò di confronto

Il momento più cinico ieri sera nella prima puntata del 26 giugno di Temptation Island 2023 si è consumato con la coppia Ale e Federico: il ragazzo, programmatore triestino, con una certa freddezza ha detto di non amare la fidanzata, di non volerla sposare, l’ha derisa definendola uno zerbino con gli altri fidanzati del villaggio e non si è nemmeno ingelosito quando ha visto i video di lei molto vicina al single Lollo di professione tassista. Francesca e Manuel sono stati protagonisti di un momento tanto intenso quanto opposto se si guarda ai sentimenti reciproci. Lui ha detto che solo a fine percorso potrà capire se effettivamente ama o no la fidanzata che ha già lasciato cinque volte inoltre ha rivelato di averla tradito nei momenti di pausa di riflessione. Francesca, non senza lacrime, ha acquisito la consapevolezza di soffrire di dipendenza affettiva perché pur conscia di non essere amata come merita non riesce a staccarsi da Manuel. Il riassunto della puntata di ieri sera di Temptation Island del 26 giugno finisce con Daniele e Vittoria e Manu e Isabella. La coppia di romani che ricorda Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma ha stupito non poco: lui si è prima sfogato con la single Benedetta spiegando di non sentirsi apprezzato dalla fidanzata e l’ha invitata in piscina jacuzzi per un bagno notturno. Il problema è che i video che mostravano comunque un certo interesse del palestrato nei confronti della bionda tentatrici, che ha riempito di complimenti anche parlandone con gli altri fidanzati del villaggio, non ha minimamente infastidito Vittoria che a questo punto è pronta a farsi domande sul reale sentimento nei confronti di Daniele. Ieri sera il programma condotto da Filippo Bisciglia è finito con un dubbio: se Manu si è presentato o no al falò di confronto immediato chiesto da Isabella. Non c’entra nessuna tentatrice sulla base di questa richiesta piuttosto il lungo sfogo del tranviere che non ha fatto che parlare di quanto la fidanzata Isabella lo faccia sentire inferiore perché non è economicamente pronto ad affrontare il tenore di vita a cui è abituata e di quanto lei sminuisca il suo lavoro ritenuto di basso livello. In realtà Isabella ritiene che abbia voluto sempre spronare il suo ragazzo e non giudicarlo e farlo sentire inferiore e vorrebbe dirgli questo nel caso lui si presentasse al falò di confronto.