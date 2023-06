Temptation Island 2023 Manu ha accettato il falò di Isabella? Spoiler

Temptation Island 2023: spoiler sul falò di confronto immediato tra Manu e Isabella dopo la prima puntata di ieri sera 26 giugno

Dopo aver visto la puntata di ieri sera 26 giugno di Temptation Island 2023, i fan del programma non fanno che chiedersi se Manu ha accettato la richiesta di falò di confronto immediato fatta dopo tre giorni all’interno dell’Is Morus Relais da parte della sua fidanzata Isabella. Una doccia gelata per il tranviere quando ha visto arrivare Filippo Bisciglia nel villaggio dei fidanzati e sentirsi dire che una ragazza aveva deciso di chiedere il confronto seduta stante ed era proprio Isabella. Gli spoiler su cosa accadrà nella seconda puntata di Temptation Island 2023 non si fanno attendere visto che le registrazioni della trasmissione sono terminate circa una settimana fa e c’è chi potrebbe aver ricevuto informazioni tramite la visione del materiale già girato. In realtà Manu si era già mostrato titubante nel voler accettare il falò di confronto richiesto dalla sua ragazza milanese ma non aveva compreso appieno le intenzioni di Isabella. Il fidanzato è convinto che dopo aver messo in piazza ciò che li ha mandati in crisi, entrando nei minimi dettagli, che lei sia arrabbiata con lui ma non è così. E’ vero che Isabella ha pianto dopo che Manu ha detto che lei lo sminuisce puntualmente perché economicamente non riesce a sostenere un tenore di vita alto, che conduce una vita mediocre e che la sua professione non è di alto livello. Dopo le lacrime e la delusione, è subentrata la consapevolezza: al falò di confronto in spiaggia vorrebbe far capire al suo fidanzato che pur sbagliando i modi lei lo ama molto, non lo ritiene inferiore ed è soltanto un modo per spronarlo a realizzare i suoi sogni senza fermarsi agli ostacoli che la vita gli ha posto davanti nel corso degli anni.

Temptation Island 2023 falò di confronto: la risposta di Manu a Isabella

Ovviamente il popolo di Twitter è tutto dalla parte di Manu perché ritengono Isabella viziata e non realmente innamorata del suo ragazzo e soprattutto che abbia chiesto il falò di confronto per evitare ulteriori figuracce. Lo stesso ragazzo ha più volte detto che lui ha semplicemente raccontato la verità perché sarebbe inutile mentire se ci si vuole mettere alla prova all’interno di un programma crudo come quello condotto da Filippo Bisciglia. Manu ha più volte ribadito che questo stato d’animo lo spinge a isolarsi e a non parlare con nessuno, cosa che nei primi tre giorni all’Is Morus Relais è effettivamente avvenuta. Infatti non si è avvicinato a nessuna tentatrice ma il suo percorso è comunque intenso perché ha più volte parlato con gli altri concorrenti e in confessionale, un modo per sfogarsi e liberarsi di ciò che lo opprime: a causa di questi problemi pur amandola non vede un futuro concreto con la fidanzata. Ieri sera nella puntata del 26 giugno di Temptation Island Filippo ci ha lasciato con il dubbio che si potrà sciogliere ufficialmente solo lunedì prossimo: Manu avrà accettato o no il falò di confronto immediato richiesto da Isabella? Spoiler non verificabili e che quindi potrebbero anche essere sbagliati, hanno una risposta a questa domanda: Manu non ha accettato il falò di confronto perché vuole restare qualche giorno in più all’interno del villaggio dei fidanzati per poter risolvere con se stesso prima quelle inquietudini che non gli permettono di vivere al 100% la sua storia d’amore con Isabella. Una volta chiarito dentro di sé il peso che ha il suo sentimento nei confronti della ragazza rispetto alle umiliazioni sarà pronto per poterla incontrare.