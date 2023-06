Madonna in ospedale: come sta e che infezione batterica ha

Madonna 64 anni è stata ricoverata in ospedale la causa è un’infezione batterica. Come sta oggi, le ultime notizie

Madonna è stata trovata priva di conoscenza e trasportata d’urgenza in un ospedale di New York sabato a causa di una grave infezione batterica. La cantante, 64 anni, è stata intubata in terapia intensiva per almeno una notte prima di riprendersi dalla malattia e proseguire il suo percorso verso la guarigione. Secondo alcuni fonti statunitensi la figlia Lourdes Leon è stata al suo fianco per tutto il tempo. Guy Oseary, manager di lunga data dell’artista di Don’t tell me, ha scritto mercoledì su Instagram che la Regina del pop ha “sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a un ricovero di diversi giorni in terapia intensiva”. Le ultime notizie su come sta Madonna la vedono ancora sotto cure mediche ma sta bene ed è fuori dal reparto di terapia intensiva. All’inizio dell’anno, Madonna ha annunciato che avrebbe lanciato il suo tour “Celebration” in onore del 40° anniversario della sua carriera musicale. Il tour globale di 84 date avrebbe dovuto prendere il via il 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver, ma il post di Oseary su Instagram ha rivelato che è stato rinviato alla luce delle sue condizioni di salute. Il tour di Madonna avrebbe dovuto attraversare l’Europa nel mese di ottobre per poi tornare in Nord America il 13 dicembre e proseguire fino al 30 gennaio 2024.

L’ultimo problema di salute della cantante di Frozen risale alla fine del 2020, quando si è sottoposta a un intervento di sostituzione dell’anca, 11 mesi dopo che un infortunio subito durante il tour Madame X l’aveva costretta a cancellare diversi spettacoli della tappa nordamericana. Durante lo speciale la voce di Vogue ha parlato del doloroso intervento spiegando che l’unico modo in cui si tiene in forma è non porsi limiti perché è tutta questione di volontà. I figli di Madonna devono ancora commentare pubblicamente come sta la madre, Lourdes ha condiviso un’immagine di se stessa in posa con un vivace corsetto sulle sue storie di Instagram poche ore prima che Oseary condividesse la notizia del ricovero della cantante. Il figlio maggiore di Madonna, Rocco Ritchie, ha condiviso una serie di immagini e video di se stesso durante un tour in moto in Transilvania, in Romania, il 26 giugno, due giorni dopo il ricovero della cantante di Sorry. Non ha fatto menzione dei suoi problemi di salute, semplicemente notando che aveva fatto un “viaggio folle” in un “posto folle” e che era “si spera l’inizio di molti”.

Madonna cosa ha avuto e cosa è un’infezione batterica

Non si sa esattamente di che tipo di infezione batterica ha Madonna causa del suo ricovero in ospedale ma fin dalle prime ore dopo l’ufficialità della notizia, i milioni di fan dell’artista sono in apprensione per comprendere meglio le condizioni di salute del loro idolo. In generale la malattia di questo tipo può colpire molte parti diverse del corpo, tra cui pelle, polmoni, cervello e sangue ma come detto non è stato rivelato dall’unica fonte ufficiale quale caso sia quello di Madonna. In genere la forma più comune di trattamento è un ciclo di antibiotici nelle forme meno gravi ma qualsiasi infezione batterica che penetra in profondità nel corpo, come nel sangue, nel cuore, nei polmoni o nel cervello, può essere pericolosa per la vita. Questo è il caso della che è stata posta in terapia intensiva per riuscire a riprendersi dalla grave malattia.